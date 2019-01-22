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Гороскоп

Анфиса Чехова перестала бороться с болезнью

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Анфиса Чехова переживает большой стресс, который вызван страхом. Телеведущей никто не угрожает, но девушка постоянно "на нервах", даже в общении со знакомыми людьми и коллегами. 
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"Это вызвано усталостью, которая накопилась у нее за несколько лет, – уверена ведунья Саона. – Многие современные люди относятся несерьезно к такому понятию как эмоциональное истощение, а напрасно. Ведь именно оно несет физическое недомогание. Когда усталость копится, это не проходит само собой. Уже недостаточно просто выспаться. Нужна смена обстановки, полное отключение от привычного ритма жизни, от социальных сетей, общения. Только так организм может восстановиться и на это ему нужно две-три недели".

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

По словам ясновидящей, Анфиса пренебрегала советами докторов и продолжала работать. В результате усталость накопилась и Чехова стала чаще болеть, сильно похудела. "Она хотела сбросить вес, но не таким же образом! Как это часто бывает, мысли материальны. А потеря веса – не только внешний признак. Это означает, что у организма недостаточно сил для того, чтобы бороться даже с элементарным недомоганием", – сказала она.

Чехова буквально разучилась нормально разговаривать с родными и близкими людьми, коллегами – они жалуются на повышенную нервозность и раздражительность телеведущей. "Я вижу, что в ближайшее время Анфисе все же придется обратиться за помощью к медикам и даже лечь в стационар. В ее случае это единственная возможность прийти в себя и восстановить силы. Под присмотром врачей ей удастся поправить здоровье и вернуть себе свое нормальное состояние, снова стать той улыбчивой и веселой Анфисой Чеховой, которую мы все знаем", – успокоила Саона. 

22 января 2019, 06:00

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