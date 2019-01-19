Пугачеву ждет операция

"У Пугачевой очень долгая жизнь. Она родилась под знаком бесконечности. Скорого ее ухода я не вижу. Ей выпадают болезни, лечение и даже несколько операций. Но никто от этого не застрахован", – успокаивает читателей "Дни.ру" ясновидящая Галина Янко.



По ее словам, о своих недугах Пугачева прекрасно знает и предпринимает все меры. Но год для нее, в плане здоровья, действительно тяжелый. "Вижу, что в ближайшее время она будет вести переговоры о поездке на лечение в другую страну, но сначала певица пройдет полное обследование в России. Сейчас карты в раскладе очень неспокойные и говорят о том, что нужно проявить внимательность и прислушаться к собственному внутреннему голосу, который ее никогда не подводит. У Пугачевой очень сильная интуиция: певица буквально в состоянии поставить себе диагноз сама, – сказала гадалка. – В ближайшее время Алле Борисовне предложат сделать операцию. Надо соглашаться, угрозы я не вижу, все пройдет благополучно. Все свои проблемы по здоровью она успешно решит".

Ясновидящую обеспокоил лишь один факт: Примадонна часто соглашается на рискованные вмешательства ради красоты. "И тут я хочу ее предостеречь. С эстетической медициной лучше повременить", – сказала она.