В тайне Лорак и Лазарева поставлена жирная точка

Журналисты в один голос приписывают Ани Лорак тайный роман с Сергеем Лазаревым, а поводом для таких сплетен послужили многочисленные совместные фото в социальных сетях, на которых молодые люди держатся вместе так, словно их связывают романтические отношения.



“На самом деле все – не более, чем слухи. Ани Лорак и Сергея Лазарева связывают только дружеские отношения, – заявила Dni.Ru ведунья Саона – У Ани Лорак сейчас очень тяжелый период. Несмотря на огромный успех и карьерный взлет, она испытывает сильную тоску. Певица очень любит своего мужа, но с его стороны я не вижу ничего, кроме усталости и раздражения. Нет никаких теплых чувств. Измена мужа и все последующие события оставили ее в смятении и постоянных переживаниях, она сейчас по настоящему нуждается в друге, в ком-то, кто смог бы ее поддержать и направить. Одним из таких людей и стал Сергей Лазарев".

Такова карма Ани Лорак, считает Саона. "Несмотря на всю свою красоту и яркость, что безусловно привлекает мужчин, она остается для них очень холодной, все переживает внутри себя и не отдает нужных эмоций своей второй половинке, поэтому длительные семейные отношения с годами не крепнут, а наоборот – изживают свое", – пояснила она.

Ранее сообщалось, что на международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна – 2018" певец Сергей Лазарев сорвался на журналистку. Девушка подошла к артисту в неудачный момент.

Услышав "Кто вам нравится больше – брюнетки или блондинки?", Лазарев неожиданно вышел из себя. "Прежде всего, мне нравятся воспитанные люди. В данный момент вы влезаете абсолютно бесцеремонно в мою беседу. Я не буду с вами разговаривать", – сказал он.