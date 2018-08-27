Фриске легла под нож хирурга из-за сестры

Наталья Фриске не так давно удивила общественность своим откровенным признанием в том, что сделала ринопластику. К посту в социальных сетях девушка даже не постеснялась выложить фото после операции в бинтах и медицинской маске, чем вызвала бурные обсуждения среди пользователей интернета.

"Несмотря на то, что Наталья утверждает, что сделала операцию не из эстетических соображений, а вынуждено, потому что у нее была искривлена перегородка и это мешало нормально дыханию, я могу сказать, что красота здесь все-таки на первом месте. Сама операция прошла отлично, Наталья довольна результатом и никаких осложнений у нее не будет, - рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Гадалка уверена, что ринопластика – это далеко не единственная пластическая операция, которая будет у нее в жизни. "Впереди у Натальи огромное множество косметологических и пластических операций. Одним словом, ее ждет долгий путь к "совершенству". Так как она сама косметолог, то всегда в курсе всех новинок эстетической медицины и косметологии. Ей все это хочется попробовать", – сказала она.

Если копнуть глубже, то движение к "идеальной красоте" есть ни что иное как желание повторить звездный путь Жанны. Однако карты Таро показали Абравитовой, что новая звезда с фамилией Фриске ближайшее время не зажжется. "Кто из этой семьи обладает звездным потенциалом – так это сын Жанны. Практически наверняка он познакомит нас со своими первыми первыми успехами в творчестве в совсем раннем возрасте", - предсказала она.

Напомним, ранее о произошедшей операции своим подписчикам в Instagram рассказала сама Наталья Фриске. Хирург не только исправил перегородку, но и немного изменил форму носа. Причем сделал он это с высочайшим профессионализмом – так, что после вмешательства врача лицо сестры Жанны Фриске выглядит максимально естественно.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) 27 Авг 2018 в 4:32 PDT

Отметим, что сейчас Наталья с мужем временно живет в Шри-Ланке. Чета каждый год посещает это островное государство. Девушка в восторге от живописной природы и местных жителей. Фриске проведет на берегу Индийского океана три месяца.

На райском курорте сестра погибшей звезды не перестает работать: Фриске-младшая – косметолог. Накануне отъезда Наталья объявила в своем микроблоге, что набирает клиентов среди русскоговорящих жителей Шри-Ланки на архитектуру бровей и покраску хной.