"Ужасные складки": жизнерадостная Фриске показала фигуру в мини-бикини

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья вместе с мужем уже несколько недель проживает в Шри-Ланке. Чета каждый год посещает это островное государство.

В своем Instagram Наталья опубликовала снимок, на котором она принимает солнечные ванны. Фриске запечатлена лежащей на шезлонге. Девушка облачена в откровенное бикини с пестрым принтом. С помощью белых цветов сестра знаменитости добавила образу нотку романтики.

"Доброго дня вам🤗😜", – написала Фриске под фото. Поклонники отметили, что Наталья выглядит очень привлекательной и жизнерадостной: "Наташа, фото яркое!!! Шикарно выглядишь!! ✌", "Наташка-Наташка, белая ромашка, чистая как снег, самый лучший человек!!!! Приятного отдыха!!!💐💞", Красотка😍!"

Однако некоторым публикация пришлась не по вкусу. Недруги Фриске указали в комментариях, что за последние несколько лет сестра певицы поправилась: "Вывалила пузо погреть? Ужасные складки видны, когда так отъелась-то?"

Добавим, что Наталья много раз говорила поклонникам, что в Шри-Ланке невероятно вкусная кухня. Судя по Stories, девушка в компании супруга и друзей частенько обедает в местных ресторанчиках.

Однако Наталья не забывает о фигуре. Фриске уделяет внимание занятиям спортом и устраивает разгрузочные дни. К примеру, недавно, сестра знаменитости поделилась рецептом вкусного и полезного завтрака, в который входят овсянка, ананас, миндаль, мед и немного шоколада.

Девушка в восторге от природы и жителей острова. Фриске проведет на берегу Индийского океана три месяца.

По словам Натальи, жить в этом райском местечке не так дорого, как может показаться. Если готовить самому и не питаться в кафе, а также снимать квартирку из категории эконом, можно прожить на 250 долларов месяц, что по сегодняшнему курсу Мосбиржи составляет чуть менее 17 тысяч рублей.