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Перебинтованная Фриске показала жуткое фото после операции

Наталья Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Младшая сестра погибшей певицы Жанны Фриске – Наталья решилась на отчаянный шаг. Девушка рискнула лечь на стол хирурга, чтобы снова начать нормально дышать.

Продолжение: 46-летняя Елена Корикова стала выглядеть как девочка
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Наталья поведала, что несколько лет назад сделала ринопластику, так как у нее была искривлена перегородка в носу. Родственница звезды не могла нормально дышать, что сказывалось на здоровье.

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Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

"У меня был сломан нос. Он был искривлен, дыхание затруднено... Чтобы все это поправить, я сделала ринопластику. Я вообще положительно отношусь к пластической хирургии, если все в меру или вынужденно, как это было у меня", – сообщила Фриске в Stories своего Instagram.

Девушка также опубликовала жуткий кадр, на котором запечатлена после хирургического вмешательства. Она фотографирует себя в машине. Нос Натальи перебинтован, а поверх повязки – медицинская маска, скрывающая синяки и отеки.

Хирург исправил перегородку и немного изменил форму носа. Он стал ровнее и тоньше. Отметим, что Фриске повезло попасть к настоящему профессионалу. Изменения во внешности были настолько минимальны, что никто их даже не заметил – все выглядит максимально естественно.

Скриншот instagram.com/stories/friske_natalia

Отметим, что сейчас Наталья с мужем временно живет в Шри-Ланке. Чета каждый год посещает это островное государство. Девушка в восторге от живописной природы и местных жителей. Фриске проведет на берегу Индийского океана три месяца.

Отметим, что на райском курорте сестра погибшей звезды не перестает работать: Фриске-младшая – косметолог. Накануне отъезда Наталья объявила в своем микроблоге, что набирает клиентов среди русскоговорящих жителей Шри-Ланки на архитектуру бровей и покраску хной.

Автор: Руслана Алексеева23 августа 2018, 15:58
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