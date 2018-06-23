Женатого Дзюбу ждет новая любовь

Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Суббота 23 июня
Лента новостей
18:00
Володин продолжает помогать обманутым дольщикам
17:16
Володин оценил преобразившийся парк в Вольске
17:15
В Зимбабве пытались убить президента: взрыв попал на видео
17:05
Бельгия разгромила Тунис
16:30
Отец Майкла Джексона умирает от рака
15:55
Дергающийся Билан испугал народ
15:21
Забросившая спортзал Самбурская показала фото в купальнике
14:55
Водонаева оставила мать после серьезной операции
14:34
Киркоров ошарашил признанием о начале карьеры
14:04
Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым после разрыва с Прилучным
13:42
Развратный поп из "Дома-2" стал многодетным отцом
13:10
Растопырившаяся на яхте Волочкова заткнула критиков
12:58
В Москве появится умная больница
12:43
Победительница "Битвы экстрасенсов" разоблачила шоу
12:08
Как менялся с годами Валерий Меладзе
11:50
Изуродованный фрик рассказал о сексе с Бузовой
11:24
Дочь известной актрисы сменила пол
10:54
Сергей Зверев по-скотски поступил с отцом после скандала
10:32
Гузеева оскорбила знаменитого актера в эфире "Давай поженимся!"
10:00
Страшные тайны: Константин Рокоссовский
22:00
Подчистили следы: отравленную Скрипаль быстро убрали
21:58
"Ткани не хватило": горячая Серябкина показала вываливающуюся грудь
21:53
Погибшую звезду "Дома-2" уличили в проституции
21:32
В Подмосковье насмерть разбился мотоциклист
21:29
При взрыве в Татарстане пострадали десять человек
21:25
Савченко оставили под арестом
21:13
Оскорбившего россиянку аргентинского болельщика довели до слез (видео)
21:12
Под Вологдой двухлетняя девочка насмерть отравилась лекарством
21:00
Неслыханная наглость: "Россия" подло выкрала у Первого канала эксклюзив
20:57
Актрису Ардову экстренно прооперировали в Москве
20:50
Петра Порошенко сделали поросенком
20:50
Роскошная жизнь разбившейся звезды "Дома-2"
20:34
Нигерия обыграла Исландию со счетом 2:0
20:15
Трамп продлил санкции против КНДР
20:15
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
20:07
Многотонный грузовик устроил аварию на серпантине в Сочи (видео)
20:03
Страдающему Говорухину вынесли приговор за неделю до смерти
19:50
Шесть мужчин устроили драку у отдела ФСБ в Москве
19:38
В США умер советский поэт Коржавин
19:27
Из реки в Нижегородской области выловили тела мужчины и ребенка
19:27
Тина Канделаки разорила "Матч ТВ"
19:20
В Удмуртии подросток утонул в пруду
19:01
Полиция вернула сумку с ценностями журналисту из Нигерии
18:53
Познер публично отказался петь гимн России
18:48
В Башкирии поезд сошел с рельсов
18:43
Напротив церкви под Нижним Тагилом произошло страшное ДТП
18:36
Дерзкий водитель влетел в колонну детей на пешеходном переходе (видео)
18:29
В Омске внедорожник "сварился" в яме с кипятком
18:13
Волочкова оказалась замешана в разборках с порнозвездой на ЧМ-2018
18:08
В жилом доме в Татарстане произошел взрыв
17:53
Участница "Холостяка" сменила ориентацию после знакомства с Кридом
17:38
Гребенщиков странно отреагировал на провокацию в центре Киева
17:34
В Ростове на детскую площадку рухнуло дерево
17:22
"ЕР" обсудит пенсионную реформу с общественностью
17:16
Бразилия разгромила Коста-Рику в Санкт-Петербурге
17:06
"Кусочек рая": Милла Йовович выставила волосатую подмышку
16:58
Звезда "Дома-2" трагически погибла в Москве
16:58
Лопырева предложила сделать Москву футбольной столицей
16:50
Крым внезапно оказался ничьим
16:35
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
16:27
Басилашвили поддержал атаку Кикабидзе на родную страну
16:22
После развода Энистон наплевала на проблемного Питта
16:18
"Газель" устроила смертельное ДТП с такси
15:54
Соль признали смертельно опасной
15:54
"Коленки в прыщах": объявившийся Богдан Титомир шокировал россиян
15:33
Столичные ТПУ станут новыми центрами притяжения
15:27
Взявший за грудь журналистку российский фанат ужаснулся нападкам
15:23
Малахов перед всей страной разоблачил похождения жены певца Жукова
15:09
"Свои остались только зубы": жена Стоянова отрезала все лишнее
14:56
Кофе неожиданно признали полезным для сердца
14:47
Алибасов с сенсацией влез в грязные семейные разборки Шукшиной
14:23
Путин провел назначения в администрации президента
14:16
Мария Захарова со вздыбленной грудью похвасталась роскошным загаром
14:14
Голубкина в сильном шоке страдала до конца
14:10
США втянули сборную России по футболу в допинг-скандал
14:09
Число несчастных случаев на стройках Москвы резко сократилось
14:02
Нижегородский охранник спас от потопа двух женщин
13:40
Терезу Мэй отправили в туалет после нелепого поклона принцу Уильяму
13:36
"Прямо лицо надуло": звезда "Дома-2" о переменах во внешности
13:31
В Москве загорелся многоэтажный дом
13:05
Единственный герой-летчик с ампутированной рукой умер в России
12:55
Голозадую Толкалину сняли в поле с подружкой
12:43
Порошенко получил пожизненный срок за массовые убийства
12:33
Пуск нового участка желтой ветки метро разгрузит запад Москвы
12:29
Сорин решился на самоубийство из-за Михалкова
12:18
Новый метод избежать рака поразил эффективностью
12:16
Красавица-модель беременна от мужа-пенсионера
11:46
Главные события Москвы
11:33
Лолита Милявская показала новое фото дочери и заплакала
11:33
Кикабидзе опорочил память погибшего в ВОВ отца
11:11
В превращении бывших губернаторов в сенаторов нашли угрозу
11:00
Звезда сериала "Сваты" показала истинное лицо
10:43
Работы на новом участке желтой ветки метро идут по графику
10:41
Закричавшая Безрукова разошлась не на шутку
10:35
Униженная Бразилия угодила в ловушку на ЧМ-2018
10:23
В снежном плену в горах оказались 400 человек
10:10
Лучший российский игрок на ЧМ-2018 расслабился с молодыми близняшками
10:03
В Тюмени загорелся самолет
09:33
"Ничего себе толстушка": Пригожин подставил дочь Валерии
09:31
Аргентинского болельщика наказали за грязную выходку с россиянкой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
Нацистский лозунг Собчак взбесил россиян
Оскорбивший СССР Кикабидзе нашел неожиданную поддержку
Подчистили следы: отравленную Скрипаль быстро убрали
Гороскоп

Женатого Дзюбу ждет новая любовь

Артем Дзюба . Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
29-летний российский футболист, нападающий сборной России Артем Дзюба стал главным героем уже состоявшихся матчей Чемпионата мира по футболу. Он стал кумиром миллионов, а значит, обеспечил себе повышенное внимание представительниц прекрасного пола. Какой характер у нашего лучшего бомбардира – узнали Dni.Ru.  
прочитано 1616 раз

"Артем Дзюба – эпатажная и скандальная личность. Это практически Джигурда в футболе. Он постоянно привлекает к себе внимание, вокруг него все кипит и бурлит. С одной стороны, это человек успеха, а с другой – в него постоянно летят какие-то камни. Очень "магнитный" человек, привлекающий не только хорошее, но и плохое", – рассказала о характере футболиста таролог, ясновидящая Марианна Абравитова

ПО ТЕМЕ

Уткин публично унизил Дзюбу

Дзюба забил третий гол в ворота сборной Саудовской Аравии

 Сборная России по футболу

Сборная России по футболу ЧМ-2018

Что касается личной жизни, то, увы, по словам гадалки, нынешний его брак с Кристиной – не последний. "Вижу смену партнера. Жизнь его будет продолжаться ярко и эмоционально. Ходили слухи о его изменах, так вот могу сказать это не все похождения, а лишь один факт, который всплыл. Сам по себе Артем очень привлекает женщин, поклонниц у него огромное количество. Однако те, кто вешается ему на шею, футболисту не интересны. Ему нравятся интригующие, эпатажные женщины", – считает она.

По словам медиума, этого человека надо принимать таким, какой он есть. И чтобы жить с ним, нужно постоянно быть в тонусе и держать себя в руках, не давать волю эмоциям. "Скакуна сложно обуздать, но можно. Если вы хотите жить с таким мужчиной, то нужно "включать" стерву. Тихони и клуши ему не интересны, даже если это многодетная мать его же детей. В жизни этого яркого футболиста постоянно должен быть драйв, он летит как ракета. Вопрос только в одном – надолго ли женщина сможет удержаться в этом полете", – добавила Абравитова.

23 июня 2018, 18:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сборная России обыграла Египет на ЧМ: как это было

567

комментарии

Политика

Порошенко получил пожизненный срок за массовые убийства
Бросил конфетку: Трамп прилюдно унизил попрошайку Меркель
На Украине сенсационно раскрыли "агента Путина"
Колониальный придаток: Украине предрекли печальную участь

Шоу-бизнес

Беременная Кудрявцева довела знаменитого гостя до слез
В Сеть слили уникальное видео с Лазаревым
Отец Майкла Джексона умирает от рака
Дергающийся Билан испугал народ

Проишествия

В Зимбабве пытались убить президента: взрыв попал на видео
Гребенщиков странно отреагировал на провокацию в центре Киева
Королеву красоты нашли мертвой в собственном доме
Голливудского режиссера осудили за жестокое убийство украинки

Lifestyle

Звезда сериала "Сваты" показала истинное лицо
Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Шоу-бизнес

Победительница "Битвы экстрасенсов" разоблачила шоу

Джулия Ванг утверждает, что не является экстрасенсом, а ее образ придумали продюсеры программы
Шоу-бизнес

Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым после разрыва с Прилучным

Ходят слухи, что из-за этой интрижки брак актеров и дал трещину
Шоу-бизнес

Забросившая спортзал Самбурская показала фото в купальнике

Такие снимки – обязательное условия для всех успешно отдохнувших, уверена звезда
Шоу-бизнес

Дергающийся Билан испугал народ

Подписчики опасаются за психическое состояние певца

Гороскоп

Женатого Дзюбу ждет новая любовь
Совет на выходные
Целый букет болезней: здоровье Билана серьезно подорвано
"Пара серьезных диагнозов": Крутой оказался на волосок от смерти

Фоторепортажи

Как менялся с годами Валерий Меладзе
Роскошная жизнь разбившейся звезды "Дома-2"
Красавица-модель беременна от мужа-пенсионера
Чем занимался известный ведущий перед загадочной смертью

Спорт

Оскорбившего россиянку аргентинского болельщика довели до слез (видео)
Взявший за грудь журналистку российский фанат ужаснулся нападкам
США втянули сборную России по футболу в допинг-скандал
Униженная Бразилия угодила в ловушку на ЧМ-2018

Регионы

Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
В сочинском санатории затравили детей-инвалидов
В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru