Женатого Дзюбу ждет новая любовь
"Артем Дзюба – эпатажная и скандальная личность. Это практически Джигурда в футболе. Он постоянно привлекает к себе внимание, вокруг него все кипит и бурлит. С одной стороны, это человек успеха, а с другой – в него постоянно летят какие-то камни. Очень "магнитный" человек, привлекающий не только хорошее, но и плохое", – рассказала о характере футболиста таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Что касается личной жизни, то, увы, по словам гадалки, нынешний его брак с Кристиной – не последний. "Вижу смену партнера. Жизнь его будет продолжаться ярко и эмоционально. Ходили слухи о его изменах, так вот могу сказать это не все похождения, а лишь один факт, который всплыл. Сам по себе Артем очень привлекает женщин, поклонниц у него огромное количество. Однако те, кто вешается ему на шею, футболисту не интересны. Ему нравятся интригующие, эпатажные женщины", – считает она.
По словам медиума, этого человека надо принимать таким, какой он есть. И чтобы жить с ним, нужно постоянно быть в тонусе и держать себя в руках, не давать волю эмоциям. "Скакуна сложно обуздать, но можно. Если вы хотите жить с таким мужчиной, то нужно "включать" стерву. Тихони и клуши ему не интересны, даже если это многодетная мать его же детей. В жизни этого яркого футболиста постоянно должен быть драйв, он летит как ракета. Вопрос только в одном – надолго ли женщина сможет удержаться в этом полете", – добавила Абравитова.
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