Ревнивая Федосеева-Шукшина проломила голову Алибасову

Бари Алибасов стал героем программы "Пусть говорят" Первого канала. Продюсер рассказал о нашумевшем бракосочетании с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной и отношении к новоиспеченным падчерицам.

Алибасов отметил, что решение жениться на давней возлюбленной пришло ему спонтанно. Бари Каримович сделал предложение Лидии Николаевне за день до регистрации.

"Ее подруга Вика давно дружит с моим помощником Сергеем. Они решили пожениться. В качестве свидетелей Вика пригласила Лиду, а Сергей пригласил меня. Буквально накануне мы подумали, почему бы нам, собственно говоря, не зарегистрировать отношения, которые длятся 24 года, чтобы два раза не ходить, мы прихватили свои паспорта", – сообщил продюсер.

Присутствующие в студии гости отметили, что в жизни Алибасова, помимо легендарной актрисы, были и другие женщины, на некоторых из них продюсер даже женился. Бари Каримович с улыбкой сообщил, что нынешняя супруга действительно ревновала его к молодым девчонкам и как-то в пылу страсти чуть не проломила ему голову. "У меня две раны на голове, я не помню, какая из них Лидина", – добавила звезда.

Алибасов отметил, что перед свадьбой его избранница чувствовала себя очень плохо. Артистка была разбита новостью о том, что внучка Анна продала подаренную ею квартиру.

"Позвонила, говорит: "Аня продала мою квартиру в Санкт-Петербурге". Она узнала это откуда-то из прессы. Зачем нужно было перечеркивать завещание и передавать в собственность, я не знаю. Ну, кто-то подтолкнул ее к такому решению? Не знаю, кто. Ей и так тяжело. Даже ходить не могла, когда узнала. Больше нет у нее ее дома. Она платила за квартиру, свет и все остальное. Счета аккуратненько складывала. Там весь дом был наполнен антиквариатом. Ничего нет. Все исчезло. Отняли одну квартиру. Отняли вторую", – рассказал Бари Каримович.

По словам продюсера, Федосеева-Шукшина жалеет своих наследников, оправдывает даже самые неблагородные их поступки. Бари Каримович заявил, что теперь артистка находится под его защитой, в обиду он ее не даст. "У меня нет материнского чувства к детям, у меня на месте голова, я могу контролировать ситуацию", – рассказала знаменитость.

Алибасов отметил: слухи о том, что он и его новоиспеченная супруга не живут вместе, частично правдивы. Иногда он один ночует в своей квартире на Арбате, так как домашние животные, живущие там, требуют внимания и заботы.

Продюсер сообщил, что пока он и его жена притираются друг к другу. Как выяснилось, у Алибасова и Федосеевой-Шукшиной разные привычки.

"Лида решила первую нашу ночь в Финляндии обустроить так, чтобы мне было необыкновенно комфортно, как не было никогда. Легли спать. Она знает, что я теплолюбивое животное, а она – эскимоска, любит, когда холод. Пять одеял постелила и под эти пять одеял меня засунула, а сама легла у стенки холодной сбоку в одной рубашонке. Я попытался ночью преодолеть эти пять одеял. Образовалась огромная гора. Я всю ночь боролся, чтобы с ней соединиться. Не удалось", – сообщил продюсер в беседе с ведущим Дмитрием Борисовым.