Меркантильную Максакову приготовили к похоронам

Недавно в СМИ прошли слухи, что на оперную певицу Марию Максакову, вдову беглого депутата Дениса Вороненкова, готовится покушение. Долго ли осталось политэмигрантке – выяснили Dni.Ru.

Как рассказала Dni.Ru ясновидящая Кажетта Ахметжанова, жизнь Марии будет складываться успешно, но довольно неспокойно. "Шлейф неприятностей потянулся ровно со смерти Вороненкова. Однако дива сможет подняться на новую ступень оперных подмостков. Что же касается ее детей, то в целом им ничего не грозит. Лишь вижу, что один из них большую часть времени будет находиться за границей", – успокоила гадалка.

Расклад камней показал Марию Максакову роковой женщиной. "Все ее мужчины безумно любили, боготворили певицу. Представители сильного пола буквально горят по ней ярким пламенем, но не только в переносном, но и в прямом смысле. Вижу, что всех мужей Мария похоронит раньше себя. По жизни у Максаковой три брака", – предсказала Кажетта.

По словам Ахметжановой, эта женщина во всем ищет выгоду и находит ее. Мужчины Максаковой состоятельные, высокого полета. "Кармически она несет им то подъем, то смерть. Везде, где появляется Мария, разжигаются скандалы и войны. Вроде бы и человек хороший, но от нее одни проблемы", – пояснила она.

Ранее сообщалось, что очередное замужество Марии Максаковой обернулось провалом. Молодой супруг облапошил оперную диву сразу после свадьбы.

Примечательно, что о новом браке безутешной вдовы Максаковой стало известно только после того, как она подала на новоиспеченного мужа в суд. Естественно, ее обращение к Фемиде не осталось незамеченным. СМИ моментально сделали эту информацию известной всем.

