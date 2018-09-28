Одураченная новым мужем Мария Максакова онемела после скандала

Очередное замужество Марии Максаковой обернулось провалом. Молодой супруг облапошил оперную диву сразу после свадьбы.

Примечательно, что о новом браке безутешной вдовы Максаковой стало известно только после того, как она подала на новоиспеченного мужа в суд. Естественно, ее обращение к Фемиде не осталось незамеченным. СМИ моментально сделали эту информацию известной всем.

И вот уже несколько дней только ленивый не обсуждает дурацкое положение, в которое попала певица. В социальных сетях ведутся споры откуда взялась эта злополучная квартира, и что же представляет из себя ее новый муж Далхат Халаев. Отметим, что дискутирующие единодушны в одном – оперная дива попала в руки альфонса.

Примечательно, что пока Марию полощут в Сети в связи с ее новым неудачным замужеством, та скромно отмалчивается. В соцсетях звезды ни строчки, ни намека на присутствие, она как будто онемела. К слову, до 16 сентября Максакова делала публикации в Facebook практически ежедневно. Она с удовольствием обсуждала с подписчиками материалы в российской прессе, посвященные ее скандальной персоне.

Dni.Ru решили выяснить у Максаковой правду. Ведь она еще ни разу не комментировала новости о своем замужестве. Может быть вся эта история со свадьбой, новым мужем аферистом и судом газетная утка? Миллионы россиян следят за жизненными перипетиями вдовы беглого депутата Дениса Вороненкова и, думается нам, они хотят знать.

Однако Максакова не захотела откликнуться на наш призыв и прояснить ситуацию. Письмо от главного редактора звезда проигнорировала.

Напомним, что недавно стало известно, что 12 июля 2018 года Мария Максакова стала женой некого Далхата Халаева. Счастливая невеста во время медового месяца сделала любимому щедрый подарок – апартаменты в центре Москвы площадью 260 квадратных метров. Вскоре Мария пожалела о содеянном. Мужчина продал квартиру, даже не спросив совета у жены. Оперная дива обиделась и подала на любимого в суд. Теперь она требует признать недействительной сделку купли-продажи апартаментов, которые, как выяснилось, расположены на Краснопресненской набережной.