Избиение Порошенко попало на видео

За совместной авантюрой властей Незалежной и Константинопольского патриархата по отрыву украинского православия от России стоит желание Петра Порошенко и его окружения прикрыть крайне низкие результаты своего президентства. По словам экспертов, украинское руководство стремится хоть к какому-то успеху на фоне тотального провала в политике и экономике.



Ажиотаж вокруг предоставления автокефалии (независимости) украинской церкви – месть слабых, уверен политолог Сергей Михеев. "За четыре годы Крым и Донбасс не вернули, с экономикой проблемы, в ЕС не светит, внутриполитическая ситуация сложная, а вчерашние соратники по Майдану друг друга перегрызли", – заявил эксперт в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Резко высказался о происходящем и ведущий. Соловьев крепко приложил Порошенко, назвав его погрязшим в крови олигархом. "Десять тысяч смертей. Предатель, который раньше целовал Януковича (бывший президент Украины Виктор Янукович. – Прим. ред.) во все места, а потом забыл, как его зовут", – сказал Соловьев.

Михеев добавил, что Порошенко к тому же бывший комсомолец, строчивший доносы. "И вот этот человек начинает учить людей, какого бога и как им любить. Это абсурд. Журнал "Мурзилка" и то был умнее в десять раз", – отметил политолог.

Действительно, за прошедшие четыре года успехи украинского лидера на президентском посту скромны. Порошенко на фоне нерешенных проблем все больше начинает походить на хромую утку и мальчика для битья, которого жестко критикуют все политические силы.

Не отказала себе в удовольствии пнуть украинского лидера и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, которую многие рассматривают как наиболее вероятного победителя президентских выборов, намеченных на весну следующего года. В этом не сомневается и сама "оранжевая принцесса". На недавнем заседании согласительного совета Верховной рады она предрекла скорый политический конец Порошенко и его окружению.

В твиттере Порошенко удалили слово Томос, в сообщении об итогах Стамбульского Синода. �� pic.twitter.com/8t3hs78GIC — ☆Нефритовый ���� (@zapvv) 12 октября 2018 г.

Напомним, президент Незалежной неоднократно обещал сделать украинскую церковь независимой от Московского патриархата. 11 октября Константинопольская церковь – первая в ранге православных церквей – объявила о решении предоставить Украине томос об автокефалии. Несколько дней назад синод в Стамбуле отменил решение об отлучении от церкви Филарета – патриарха неканонической (раскольнической, как считают в Москве) Украинской православной церкви (УПЦ).

"Это большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой", – прокомментировал Порошенко решение Вселенского патриархата.

В случае предоставления автокефалии украинской церкви Русская православная церковь рискует потерять сотни храмов и прихожан на территории Незалежной. В РПЦ считают, что это станет крупнейшим расколом в христианстве после его разделения на католичество и православие в 1054 году.