Пресняков и Подольская ругаются и выясняют отношения
Предсказательница увидела стабильность в отношении звезд. "Эти люди нашли друг друга со сто процентным попаданием. Настолько у них так как должно быть, идеально я бы сказала бы. Хотя идеал он в принципе не достижим, но все же он присутствует", – уверена она.
Абравитова отметила, что у Подольской и Преснякова, как и у всех людей, есть свои проблемы. "Несмотря на то, что внутри бурлят страсти, они ругаются и выясняют отношения, но все же это супер пара. Эти размолвки и энергетические скачки входят в гармонию их союза и никак его не разрушают", – добавила ясновидящая.
Таролог заявила, что бразильские страсти в отношениях пары являются фоном их гармоничности. "Они такая пара, которые не могут сидеть на месте и постоянно улыбаться друг другу", – уточнила Абравитова.
Экстрасенс заключила, что в 2018 году Преснякова и Подольскую не ждет ничего плохого. "Любовь у них на всех уровнях от межличностной и духовной до творческого взаимопонимания и личных отношений", – заявила она.
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