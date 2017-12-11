Подольская и Пресняков сделали заявление о втором ребенке

В Сети муссируются упорные слухи о беременности Натальи Подольской. Певица и ее супруг Владимир Пресняков записали видеообращение, в котором высказались о втором ребенке.

Недавно в Сети начали появляться сообщения о том, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут второго ребенка. Поводом для слухов послужили свежие фотографии популярной исполнительницы, на которых особо внимательные поклонники умудрились разглядеть "округлившийся животик".

В итоге Подольская и Пресняков решили внести ясность в ситуацию. Наталья и Владимир записали видеообращение к фанатам и всем неравнодушным, которое артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Я не беременна 👀👀👀!!!" – подписала пост Подольская.

На записи Наталья запечатлена на фоне белой стены в черной футболке. "Дорогие друзья, я хочу сообщить вам грандиозную новость – я не беременна. К сожалению или к частью. Почему вы всегда видите у меня живот? Я даже не толстая. Я так занимаюсь," – задала риторический вопрос Подольская.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Дек 10 2017 в 11:18 PST

Интересно, что в кадр влез и ее супруг Владимир Пресняков. "Скоро, скоро", – пообещал поклонникам популярный исполнитель. "Вот кто беременный", – объявила Подольская, поглаживая внушительный живот супруга. "В нашей паре беременный Вова", – сообщила артистка.

Поклонники не оставили без комментариев видеообращение супругов. "Вы такие классные♥♥♥ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "обожаю вас!", "Вы клевые!!❤❤❤💋💋💋", "Ну так хочется тебя видеть беременной, вот и говорят.😁😁😁 а вдруг накаркают, и приводит вам счастье еще одно👩🙏🙏🙏", "Не беременна а зря от такого мужа надо много деток !", "Тогда мы вам этого желаем , девочку🐣".

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков долго мечтали о детях. Наконец, в 2015 году у них родился сын Артемий. Это первый ребенок Натальи и второй – Владимира. Старшему сыну певца Никите 26 лет.

