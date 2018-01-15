Предсказательница заявила, что по картам Табаков – долгожитель. "Судьба у него долгая. Много плодов он оставил нам в качестве своего таланта, интересный творческих решений и конечно же его детей. Вся его жизнь сейчас находиться на весах Судьбы. И судьба распорядилась так, что чаша весов пошла вниз", – начала она.

По словам Янко, в 2018 году Табакова не ждет ничего хорошего. "Все сейчас силы сплотились, чтобы выдержать эту борьбу. Вся семья усиленно помогает ему решить вопрос с его здоровьем. Всем конечно же понятно, что к его услугам лучшие врачи. Он борется за жизнь", – заявила ясновидящая.

Табаков сможет выкарабкаться, и его состояние стабилизируется, считает предсказательница. Тем не менее, точка невозврата уже пройдена. "Он не сможет работать. Возможно он каким-то образом сможет участвовать в жизни своего коллектива театрального, но это скорее всего телефонные разговоры и редкие советы. Все что происходит в театре, потихоньку выйдет из его контроля", – рассказала она.

Янко добавила, что постановкой спектаклей Табаков уже не сможет. "Постановкой спектаклей он заниматься уже не сможет . На его место придут талантливые люди, но его заменить увы, они не смогут. Потихоньку начнет расшатываться все внутри театра. он уже не может быть движком прогресса", – отметила предсказательница.

Однако отношения в семьей Табакова только улучшатся. Все родственники объединились из-за его тяжелого состояния. "Раньше я вижу некоторые ссоры между членами семьи. Сейчас все это сойдет на нет, так как самое главное выдержать борьбу", – обнадеживает Янко.

Ждет Табакова и новый кризис здоровья. "Когда наступит теплая погода, возможно весна, состояние стабилизируется и даже можно сказать улучшиться. Как будто Солнце подарит ему тепло и умиротворение. Но позже оно может ему и навредить", – сказала ясновидящая.

"Что касается финансового состояния его семьи. Вижу некоторые траты. Не могу сказать, что там все прямо через край. Ну в целом есть приток денег и все это можно расценивать как стабильность, с минимальным колебанием. Сейчас всем нам нужно постараться посылать как можно больше позитива и добрых пожеланием нашему любимцу. У него нереальная харизма и огромное количество поклонников", – заключила она. Янко предложила молиться, чтобы продлить жизнь Табакову.

