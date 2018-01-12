Тяжелобольной Табаков на пороге смерти

Эксклюзив Интервью Попавший в грязный гей-скандал "любовник" Баскова бросился в океан Семенов и Шурыгина всех обманули Дом-2

Выбор читателей

68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Близких Табакова лишили надежды
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
партнеры
Пятница 12 января
Лента новостей
21:55
К чему снится женщина
21:10
Безумные регионы: голодный солдат сжег БТР
20:41
В центре Москвы водитель иномарки сбил женщину
20:24
70-летняя украинская модель похвасталась красотой
20:20
Путин поставил Порошенко в неловкое положение
20:06
Российский чемпион попал в реанимацию после обстрела
19:31
Опубликован список пострадавших при взрыве в Омске
18:43
Американская еда разрушает иммунитет россиян
18:36
МИД вызвал на ковер шведского дипломата
17:48
В Омске прогремел взрыв
17:36
Расследование "Ведомостей" выявило истинную причину отзыва лицензии у банка "Югра"
17:04
В Петербурге маршрутка протаранила грузовик
16:47
"Аэрофлот" ответил "гламурному быдлу"
16:47
Жадный россиянин убил гостя-обжору на Новый год
16:21
Трамп заставил журналиста материться в эфире
16:20
Совет на выходные
15:48
Крупный московский вуз лишился лицензии
15:32
Горячие пожарные потеребили своих пушистиков
14:59
Свинья спасла друга от ножей мясников (видео)
14:48
Красотку-трансгендера из реалити-шоу нашли мертвой
14:36
Петербуржец избил школьника за брошенный в машину снежок
14:18
В деле "Югры" всплыли скандальные подробности
14:15
В Британии разразился скандал из-за трусов Елизаветы II
14:04
Житель Подмосковья "избил" новогоднюю елку (видео)
13:59
Черепах стошнило от бесстыжей Бузовой в купальнике
13:55
Pазвеян главный миф пластической хирургии
13:51
Врачи лечили у многодетной матери остеохондроз вместо онкологии
13:44
Главные события Москвы с 13 по 19 января
13:26
"Мама порезалась и спит": спецназовец перерезал горло жене от уха до уха
12:53
NASA пролетело сквозь туманность Ориона (видео)
12:53
Жена Павла Мамаева превратилась в скелет
12:48
Киркоров заразил костлявую Джоли
12:46
Пьяный россиянин погиб под колесами автомобиля на Шри-Ланке
12:24
Детей и стариков предупредили о вспышке смертельного свиного гриппа
12:18
Никита Белых срочно госпитализирован
12:17
Самбурская объяснила уход из семьи
12:07
Верка Сердючка веселила больную раком певицу в реанимации
12:04
Домработница украла из квартиры москвички $236 тысяч
11:42
Украинский политолог с позором сбежал со съемок шоу "России 1"
11:41
Беременная Рапунцель из "Дома-2" выложила фото в нижнем белье
11:07
Умирающая от рака жена "Ивана Бровкина" потеряла надежду
11:06
Ведущий одарил Путина обожающим взглядом
11:00
Взбесившаяся Шурыгина публично наорала на мужа-тихоню
10:49
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье
10:47
"ЕР" готова преодолеть вето Совфеда по вопросу контактной притравки
10:19
Найден способ остановить старение мозга
10:16
Под Москвой рядом с магазином заложили пятикилограммовую бомбу
10:04
Сексуальная модель увезла пьяного Аршавина
09:53
Житель Подмосковья приревновал жену к крестнику и убил ее
09:47
Влюбленные толстяки 11 лет худели ради первого секса
09:39
Киев нелепо оправдался за сбежавших в Польшу украинцев
09:15
Отрубивший жене руки ревнивец умоляет дождаться его из тюрьмы
09:04
70-летний народный артист показал молодую беременную жену
09:01
Раскрыта загадка тайной комнаты пирамиды Хеопса
08:38
Жительница Подмосковья требует наказать соседей за громкий секс
08:32
Меркель вынуждают пойти против Путина
08:20
Известный ведущий умер от рака легких
08:17
Российский певец жестко подставил Собчак
08:06
Елена Корикова выйдет замуж
21:58
На МКАД случилась огненная авария (видео)
21:52
Безумные регионы: обидчивый россиянин изрубил собутыльника бензопилой
21:51
Кабаева идет по лестнице с золотыми ступеньками
21:32
Назовите Вашу любимую актрису
21:19
Корчевников заявил о борьбе Фриске с раком
21:00
Первый канал выставил измученную недугом Пугачеву на мороз
20:54
К чему снится рыба
20:46
Нефть показала головокружительный рост
20:24
Путин щелкнул по носу вороватого Порошенко
20:23
Половину состава знаменитого футбольного клуба выкосила шаурма
19:46
Молодая жена Краско поставила точку в грязном скандале с изменой
19:13
Беременная Рапунцель из "Дома-2" нуждается в медицинской помощи
19:00
Дана Борисова прошла точку невозврата
18:38
Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином
18:36
В московском метро случилось ЧП
18:04
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой
17:58
"Мосреалстрой" продал около трех тысяч квартир за 2017 год
17:58
Известный певец станет отцом в девятый раз
17:27
Страстный Джигурда расцеловал Бузову под юбкой
17:25
В Москве строятся 80 километров линий метро
16:57
Кому достанутся 32 миллиона Михаила Державина
16:54
Завершен монтаж моста через реку Городнянку в Домодедово
16:51
Весенний приоритет Думы стоит 9 триллионов рублей
16:49
Высоцкая в купальнике показала свое "безобразие"
16:42
В Москве две женщины пытались продать девочку в сексуальное рабство
16:39
Интимные видео знаменитой певицы утекли в Сеть
16:11
Кровавое избиение жены хоккеиста "Авангарда" возмутило россиян
16:01
Групповой секс за рулем иномарки закончился массовой аварией (видео)
15:39
Молодая жена Краско о скандале с изменой: Ничего плохого не вижу
15:36
Как числа управляют судьбой
15:35
Исхудавшую Цымбалюк-Романовскую невозможно узнать
15:29
Убивший сына из ревности к жене-следователю умер в СИЗО
14:51
Что пугает россиян в сексе
14:47
Сумасшедший экстремал прыгнул с балкона высотки (видео)
14:42
Москвич избил родителей после отказа содержать его
14:34
Специалист раскрыл причину чудовищного уродства Волочковой
14:25
Месси унизил победившего рак футболиста
14:10
В небе над Тверью перед приездом Путина появился нимб
14:09
Отец-педофил четыре года насиловал подростка
14:00
Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
13:57
Как похудеть от солнца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Исхудавшую Цымбалюк-Романовскую невозможно узнать
Ольга Бузова покидает Россию
Специалист раскрыл причину чудовищного уродства Волочковой
Шурыгина вступит в контакт со своим насильником перед Малаховым
"Мама порезалась и спит": спецназовец перерезал горло жене от уха до уха
Молодую жену Краско поймали на подлой измене
Шоу-бизнес

Тяжелобольной Табаков на пороге смерти

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Олега Табакова. Актер и режиссер продолжает оставаться в больнице. 
прочитано 10192 раза

Журналистам удалось раздобыть медицинский прогноз Олега Павловича. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, состояние Табакова ухудшилось, и сейчас расценивается специалистами как тяжелое. Медики склонны предполагать, что со временем оно станет еще хуже.

ПО ТЕМЕ

Близких Табакова лишили надежды

Табакова отключили от аппаратов

 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Напомним, Олег Павлович находится в больнице с 27 ноября. Точной информации о том, что за болезнь поразила артиста, нет. Сообщалось, что у Табакова возникло нагноение в зубном имплантате. Затем появились данные, что ему сделана трахеотомия. Некоторые газеты писали, что у артиста синдром глубокого оглушения.

В Первой градской больнице, в которую был помещен Олег Павлович, сообщали, что у него сильнейший сепсис, от которого умирают даже молодые люди. Согласно предыдущим сообщениям, артист находился в стабильном состоянии – реагировал на осмотр и жаловался на умеренную боль в области легких, где установлен дренаж. По словам медиков, актер ориентировался в пространстве и времени. У Табакова установилась нормальная температура.

Актер временно онемел – его отключали от аппарата искусственной вентиляции легких, и Олег Павлович дышал через трубку, установленную в трахее. Он общался с врачами и посетителями с помощью записок. Однако 7 января появилась новость, что самочувствие артиста в очередной раз ухудшилось. Врачи опять вынуждены были подключать его к аппарату ИВЛ. Ко всему прочему, эксперты отмечают резкое понижение артериального давления у актера. Сейчас врачам приходится поддерживать его уровень с помощью лекарств.

Автор: Михаил Войцеховский12 января 2018, 18:55

комментарии

Политика

Путин поставил Порошенко в неловкое положение
Трамп заставил журналиста материться в эфире
Украинский политолог с позором сбежал со съемок шоу "России 1"
Киев нелепо оправдался за сбежавших в Польшу украинцев

Шоу-бизнес

Пышногрудая красотка подложила свинью Аршавиной
Жестокий Зверев проигнорировал мучающегося ребенка
Влади валяется в ногах у Саруханова после скандала с Пугачевой
Зэк вскружил голову наивной жене Краско

Проишествия

Красотку-трансгендера из реалити-шоу нашли мертвой
Кровавое избиение жены хоккеиста "Авангарда" возмутило россиян
Молодая мать вгрызлась в пенис своему насильнику
Онколог убил ненавистного зятя инъекцией в бедро

Lifestyle

Умирающая от рака жена "Ивана Бровкина" потеряла надежду
Назовите Вашу любимую актрису
Актера Сергея Степанченко откачивали в театре
Труп Шаинского три недели прячут в морозилке
Шоу-бизнес

70-летний народный артист показал молодую беременную жену

Супруги буквально сияют от счастья
Шоу-бизнес

Сексуальная модель увезла пьяного Аршавина

Девушка рассказала нелицеприятные подробности
Регионы

"Мама порезалась и спит": спецназовец перерезал горло жене от уха до уха

Боец 50 раз ударил ножом супругу и бросил с ней сына
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская об интиме с Джигарханяном: Я волновалась

Пианистка рассказала о ночи с легендарным актером

Гороскоп

Фадеев оставил Наргиз без секса
Совет на выходные
Елена Корикова выйдет замуж
Кабаева идет по лестнице с золотыми ступеньками

Фоторепортажи

70-летняя украинская модель похвасталась красотой
Горячие пожарные потеребили своих пушистиков
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости
Аршавин променял жену на сексуальную модель

Спорт

Жена Павла Мамаева превратилась в скелет
Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином
Месси унизил победившего рак футболиста
Боксера Ковалева признали предателем за видео с солдатами ВСУ

Регионы

Врачи лечили у многодетной матери остеохондроз вместо онкологии
"Мама порезалась и спит": спецназовец перерезал горло жене от уха до уха
Под Москвой рядом с магазином заложили пятикилограммовую бомбу
Отрубивший жене руки ревнивец умоляет дождаться его из тюрьмы
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru