Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова
В театре, где трудится Олег Табаков, уверены, что воспалительный процесс, спровоцированный зубными имплантами, должны были распознать врачи.
Не секрет, что театральный деятель наблюдался в одной известной клинике, где лечатся многие артисты. Однако после элитных медиков Табакова спасали в Первой градской больнице. Туда Олег Павлович попал в очень запущенном состоянии.
Сейчас тяжелейший кризис преодолен. В Первой градской сообщили, что у Табакова был сильнейший сепсис, от которого погибают даже молодые люди. К счастью, у Олега Павловича оказался очень крепкий организм.
Как писали Dni.Ru, точной информации о том, что за болезнь поразила актера, нет. Сообщалось, что у него нагноение в зубном имплантате. Затем появились данные, что артисту сделана трахеотомия - отверстие в горле, куда вставлена канюля для лучшей вентиляции легких. Сообщалось даже, что у Табакова сепсис и "синдром глубокого оглушения".
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