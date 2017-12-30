Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова

В ухудшении здоровья Олега Табакова обвинили работников элитной частной клиники. Якобы именно медики, у которых наблюдался артист, проигнорировали серьезное заболевание.

В театре, где трудится Олег Табаков, уверены, что воспалительный процесс, спровоцированный зубными имплантами, должны были распознать врачи.

Не секрет, что театральный деятель наблюдался в одной известной клинике, где лечатся многие артисты. Однако после элитных медиков Табакова спасали в Первой градской больнице. Туда Олег Павлович попал в очень запущенном состоянии.

Сейчас тяжелейший кризис преодолен. В Первой градской сообщили, что у Табакова был сильнейший сепсис, от которого погибают даже молодые люди. К счастью, у Олега Павловича оказался очень крепкий организм.

Как писали Dni.Ru, точной информации о том, что за болезнь поразила актера, нет. Сообщалось, что у него нагноение в зубном имплантате. Затем появились данные, что артисту сделана трахеотомия - отверстие в горле, куда вставлена канюля для лучшей вентиляции легких. Сообщалось даже, что у Табакова сепсис и "синдром глубокого оглушения".