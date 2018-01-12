Фадеев оставил Наргиз без секса

"Начнем с якобы с помолвки с Наргиз. Я бы назвала это мелким хулиганством. Попросту им захотелось пощекотать нервы аудитории. Ни о чем таком речь не идет. Отношения творческие и дружеские. А кольцо это просто приятный новогодний подарок. Оно как символ их союза, в творческом плане", – заявила она. По словам предсказательницы, сердца Фадеева и Наргиз принадлежат другим людям.

Абравитова уточнила, что у Фадеева очень крепкий брак. "Он кармический. Я вижу по картам что его абсолютно невозможно разорвать. Поэтому если даже будут какие то информационные вбросы хоть по Наргиз, хоть по кому, то расценивать это, еще раз повторюсь, можно как хулиганство. На самом деле отношений как мужчины и женщины в плане секса там нет", – добавила она.



По словам таролога, 2018 год будет для Фадеева острым. "Творчество бьет через край. Он будет подбрасывать социуму горячие темы, будет ворошить муравейник, так сказать. Он никому не даст жить спокойно. У него обостренный и ум и чувство справедливости, он четко чувствует не справедливость. Видит красоту и пошлость, и будет обнажать все это, в шоу бизнесе. К его мнению мне кажется всем необходимо прислушиваться, у него, что называется, глаз алмаз", – отметила ясновидящая.

Абавитова уточнила, что все, что говорит Фадеев – фундаментально. "Мы можем наблюдать, как он меняет понятия и нормы, расшатывает то, что строилось годами. В общем-то все это дает новую и свежую энергию, чем мы можем наполнять нашу жизнь. У него достаточно интересная Миссия на этой Земле. В его поле попадают в 2018 году два человека. Из них он будет делать Звезд. Сейчас они еще полу звезды. Когда прикоснется рука мастера, они действительно засияют на Звездном небе. Такие люди станут Новинкой этого года, с очень интересной подачей и необычным репертуаром. В них Фадеев вложит всю свою творческую душу", – заключила она.

Отдельно таролог поговорила о здоровье Фадеева. "Все во всех направления у него идет просто великолепно, а вот о здоровье придется заботиться с повышенной внимательностью. Этот год может принести пару кризисных моментов. Ему придется обращаться за помощью к специалистам. Эта ситуация конечно проходящая, все можно будет подправить, и он вернется к нормальной работе", – заявила Абравитова.

