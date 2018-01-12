Фадеев оставил Наргиз без секса

Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Близких Табакова лишили надежды
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Бандиты напали на пьяную Гузееву
партнеры
Пятница 12 января
Лента новостей
21:55
К чему снится женщина
21:10
Безумные регионы: голодный солдат сжег БТР
20:41
В центре Москвы водитель иномарки сбил женщину
20:24
70-летняя украинская модель похвасталась красотой
20:20
Путин поставил Порошенко в неловкое положение
20:20
Жестокий Зверев проигнорировал мучающегося ребенка
20:06
Российский чемпион попал в реанимацию после обстрела
19:53
Зэк вскружил голову наивной жене Краско
19:31
Опубликован список пострадавших при взрыве в Омске
18:43
Американская еда разрушает иммунитет россиян
18:36
МИД вызвал на ковер шведского дипломата
18:10
Россияне жестоко унизили завравшуюся жену Аршавина
17:48
В Омске прогремел взрыв
17:36
Расследование "Ведомостей" выявило истинную причину отзыва лицензии у банка "Югра"
17:33
Расчетливая Шурыгина рвется повторить секс-скандал с насильником
17:04
В Петербурге маршрутка протаранила грузовик
16:47
"Аэрофлот" ответил "гламурному быдлу"
16:47
Жадный россиянин убил гостя-обжору на Новый год
16:39
В Сети появилось фото Бондарчук с молодым любовником
16:21
Трамп заставил журналиста материться в эфире
15:48
Крупный московский вуз лишился лицензии
15:36
Доктор Курпатов ужаснул постаревшим лицом
15:32
Горячие пожарные потеребили своих пушистиков
15:22
Беременная жена Тарасова сменила имя и фамилию
14:59
Свинья спасла друга от ножей мясников (видео)
14:50
Цымбалюк-Романовская об интиме с Джигарханяном: Я волновалась
14:48
Красотку-трансгендера из реалити-шоу нашли мертвой
14:36
Петербуржец избил школьника за брошенный в машину снежок
14:18
В деле "Югры" всплыли скандальные подробности
14:15
В Британии разразился скандал из-за трусов Елизаветы II
14:04
Житель Подмосковья "избил" новогоднюю елку (видео)
13:59
Черепах стошнило от бесстыжей Бузовой в купальнике
13:55
Pазвеян главный миф пластической хирургии
13:51
Врачи лечили у многодетной матери остеохондроз вместо онкологии
13:44
Главные события Москвы с 13 по 19 января
13:26
"Мама порезалась и спит": спецназовец перерезал горло жене от уха до уха
12:53
NASA пролетело сквозь туманность Ориона (видео)
12:53
Жена Павла Мамаева превратилась в скелет
12:48
Киркоров заразил костлявую Джоли
12:46
Пьяный россиянин погиб под колесами автомобиля на Шри-Ланке
12:24
Детей и стариков предупредили о вспышке смертельного свиного гриппа
12:18
Никита Белых срочно госпитализирован
12:17
Самбурская объяснила уход из семьи
12:07
Верка Сердючка веселила больную раком певицу в реанимации
12:04
Домработница украла из квартиры москвички $236 тысяч
11:42
Украинский политолог с позором сбежал со съемок шоу "России 1"
11:41
Беременная Рапунцель из "Дома-2" выложила фото в нижнем белье
11:07
Умирающая от рака жена "Ивана Бровкина" потеряла надежду
11:06
Ведущий одарил Путина обожающим взглядом
11:00
Взбесившаяся Шурыгина публично наорала на мужа-тихоню
10:49
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье
10:47
"ЕР" готова преодолеть вето Совфеда по вопросу контактной притравки
10:19
Найден способ остановить старение мозга
10:16
Под Москвой рядом с магазином заложили пятикилограммовую бомбу
10:04
Сексуальная модель увезла пьяного Аршавина
09:53
Житель Подмосковья приревновал жену к крестнику и убил ее
09:47
Влюбленные толстяки 11 лет худели ради первого секса
09:39
Киев нелепо оправдался за сбежавших в Польшу украинцев
09:15
Отрубивший жене руки ревнивец умоляет дождаться его из тюрьмы
09:04
70-летний народный артист показал молодую беременную жену
09:01
Раскрыта загадка тайной комнаты пирамиды Хеопса
08:38
Жительница Подмосковья требует наказать соседей за громкий секс
08:32
Меркель вынуждают пойти против Путина
08:20
Известный ведущий умер от рака легких
08:17
Российский певец жестко подставил Собчак
21:58
На МКАД случилась огненная авария (видео)
21:52
Безумные регионы: обидчивый россиянин изрубил собутыльника бензопилой
21:32
Назовите Вашу любимую актрису
21:19
Корчевников заявил о борьбе Фриске с раком
21:00
Первый канал выставил измученную недугом Пугачеву на мороз
20:54
К чему снится рыба
20:46
Нефть показала головокружительный рост
20:24
Путин щелкнул по носу вороватого Порошенко
20:23
Половину состава знаменитого футбольного клуба выкосила шаурма
19:46
Молодая жена Краско поставила точку в грязном скандале с изменой
19:13
Беременная Рапунцель из "Дома-2" нуждается в медицинской помощи
18:38
Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином
18:36
В московском метро случилось ЧП
18:04
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой
17:58
"Мосреалстрой" продал около трех тысяч квартир за 2017 год
17:58
Известный певец станет отцом в девятый раз
17:27
Страстный Джигурда расцеловал Бузову под юбкой
17:25
В Москве строятся 80 километров линий метро
16:57
Кому достанутся 32 миллиона Михаила Державина
16:54
Завершен монтаж моста через реку Городнянку в Домодедово
16:51
Весенний приоритет Думы стоит 9 триллионов рублей
16:49
Высоцкая в купальнике показала свое "безобразие"
16:42
В Москве две женщины пытались продать девочку в сексуальное рабство
16:39
Интимные видео знаменитой певицы утекли в Сеть
16:11
Кровавое избиение жены хоккеиста "Авангарда" возмутило россиян
16:01
Групповой секс за рулем иномарки закончился массовой аварией (видео)
15:39
Молодая жена Краско о скандале с изменой: Ничего плохого не вижу
15:36
Как числа управляют судьбой
15:35
Исхудавшую Цымбалюк-Романовскую невозможно узнать
15:29
Убивший сына из ревности к жене-следователю умер в СИЗО
14:51
Что пугает россиян в сексе
14:47
Сумасшедший экстремал прыгнул с балкона высотки (видео)
14:42
Москвич избил родителей после отказа содержать его
14:34
Специалист раскрыл причину чудовищного уродства Волочковой
14:25
Месси унизил победившего рак футболиста
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Исхудавшую Цымбалюк-Романовскую невозможно узнать
Ольга Бузова покидает Россию
Специалист раскрыл причину чудовищного уродства Волочковой
Шурыгина вступит в контакт со своим насильником перед Малаховым
"Мама порезалась и спит": спецназовец перерезал горло жене от уха до уха
Молодую жену Краско поймали на подлой измене
Гороскоп

Фадеев оставил Наргиз без секса

Максим Фадеев и Наргиз Закирова. Фото: Dni.Ru
Помолвка продюсера Максима Фадеева и певицы Наргиз наделала много шума. Подробности произошедшего раскрыла ясновидящая и таролог Марианна Абравитова.
прочитано 1653 раза

"Начнем с якобы с помолвки с Наргиз. Я бы назвала это мелким хулиганством. Попросту им захотелось пощекотать нервы аудитории. Ни о чем таком речь не идет. Отношения творческие и дружеские. А кольцо это просто приятный новогодний подарок. Оно как символ их союза, в творческом плане", – заявила она. По словам предсказательницы, сердца Фадеева и Наргиз принадлежат другим людям.

ПО ТЕМЕ

Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз

Наргиз и Фадеев шокировали помолвкой

Фадеев напугал ритуалом жертвоприношения

 Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Абравитова уточнила, что у Фадеева очень крепкий брак. "Он кармический. Я вижу по картам что его абсолютно невозможно разорвать. Поэтому если даже будут какие то информационные вбросы хоть по Наргиз, хоть по кому, то расценивать это, еще раз повторюсь, можно как хулиганство. На самом деле отношений как мужчины и женщины в плане секса там нет", – добавила она.

По словам таролога, 2018 год будет для Фадеева острым. "Творчество бьет через край. Он будет подбрасывать социуму горячие темы, будет ворошить муравейник, так сказать. Он никому не даст жить спокойно. У него обостренный и ум и чувство справедливости, он четко чувствует не справедливость. Видит красоту и пошлость, и будет обнажать все это, в шоу бизнесе. К его мнению мне кажется всем необходимо прислушиваться, у него, что называется, глаз алмаз", – отметила ясновидящая.

Встречаем Новый год с моей любимой певицей

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)

Абавитова уточнила, что все, что говорит Фадеев – фундаментально. "Мы можем наблюдать, как он меняет понятия и нормы, расшатывает то, что строилось годами. В общем-то все это дает новую и свежую энергию, чем мы можем наполнять нашу жизнь. У него достаточно интересная Миссия на этой Земле. В его поле попадают в 2018 году два человека. Из них он будет делать Звезд. Сейчас они еще полу звезды. Когда прикоснется рука мастера, они действительно засияют на Звездном небе. Такие люди станут Новинкой этого года, с очень интересной подачей и необычным репертуаром. В них Фадеев вложит всю свою творческую душу", – заключила она.

Отдельно таролог поговорила о здоровье Фадеева. "Все во всех направления у него идет просто великолепно, а вот о здоровье придется заботиться с повышенной внимательностью. Этот год может принести пару кризисных моментов. Ему придется обращаться за помощью к специалистам. Эта ситуация конечно проходящая, все можно будет подправить, и он вернется к нормальной работе", – заявила Абравитова.

12 января 2018, 21:25

комментарии

Политика

Путин поставил Порошенко в неловкое положение
Трамп заставил журналиста материться в эфире
Украинский политолог с позором сбежал со съемок шоу "России 1"
Киев нелепо оправдался за сбежавших в Польшу украинцев

Шоу-бизнес

Пышногрудая красотка подложила свинью Аршавиной
Жестокий Зверев проигнорировал мучающегося ребенка
Влади валяется в ногах у Саруханова после скандала с Пугачевой
Зэк вскружил голову наивной жене Краско

Проишествия

Красотку-трансгендера из реалити-шоу нашли мертвой
Кровавое избиение жены хоккеиста "Авангарда" возмутило россиян
Молодая мать вгрызлась в пенис своему насильнику
Онколог убил ненавистного зятя инъекцией в бедро

Lifestyle

Умирающая от рака жена "Ивана Бровкина" потеряла надежду
Назовите Вашу любимую актрису
Актера Сергея Степанченко откачивали в театре
Труп Шаинского три недели прячут в морозилке
Шоу-бизнес

Ольга Бузова покидает Россию

Поющая ведущая сделала важное объявление
Шоу-бизнес

Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз

Музыкальный продюсер расставил точки над i
Регионы

"Мама порезалась и спит": спецназовец перерезал горло жене от уха до уха

Боец 50 раз ударил ножом супругу и бросил с ней сына
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская об интиме с Джигарханяном: Я волновалась

Пианистка рассказала о ночи с легендарным актером

Гороскоп

Фадеев оставил Наргиз без секса
Совет на выходные
Елена Корикова выйдет замуж
Кабаева идет по лестнице с золотыми ступеньками

Фоторепортажи

70-летняя украинская модель похвасталась красотой
Горячие пожарные потеребили своих пушистиков
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости
Аршавин променял жену на сексуальную модель

Спорт

Жена Павла Мамаева превратилась в скелет
Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином
Месси унизил победившего рак футболиста
Боксера Ковалева признали предателем за видео с солдатами ВСУ

Регионы

Врачи лечили у многодетной матери остеохондроз вместо онкологии
"Мама порезалась и спит": спецназовец перерезал горло жене от уха до уха
Под Москвой рядом с магазином заложили пятикилограммовую бомбу
Отрубивший жене руки ревнивец умоляет дождаться его из тюрьмы
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru