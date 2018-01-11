Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз

Максим Фадеев расставил точки над i после сенсационной информации о своей скорой женитьбе на певице Наргиз Закировой. Музыкальный продюсер объяснил, почему подарил артистке золотое кольцо.

Максим Фадеев спустя несколько недель упорного молчания наконец высказался. На своей официальной страничке в Instagram продюсер опубликовал видео, в котором обратился к поклонникам.

"Информация, которая гуляет по инету, касающаяся меня и Наргиз, – это все вранье. Да, действительно, я подарил ей на Новый год кольцо. Это правда. Такие кольца мы дарим всем нашим артистам, которых считаем своей Семьей. Оно выполнено из чистого золота, и на него нанесены специальные символы, обозначающие принадлежность к Семье... Так что мое "предложение" Наргиз – это бред ", – сообщил Максим Фадеев.

Многочисленные подписчики бурно отреагировали на обращение продюсера. В частности, они выразили возмущение из-за слухов, напомнив, что у Максима есть законная супруга. "Да неужели кто-то из подписчиков мог поверить в такое зная Вас, удивлена! Вы так любите свою супругу Наталью и всегда об этом так трогательно рассказываете, что и сомнения даже не может быть в Вашей порядочности.Так держать, Макс!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "у Макса прекрасная жена Наташа, они крепкая любящая семья", "Мы и не поверили этим сплетням!!! Вы отличный семьянин!!! И хороший человек!!!😍😍😍", "А так хорошо все начиналось😂 А если серьезно,ваши поклонники и слушатели прекрасно знают как Вы сильно любите Наташу!!!!" – высказались пользователи Сети.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Янв 10, 2018 at 11:53 PST

Напомним, перед самым Новым годом Наргиз Закирова обнародовала фотографию, на которой запечатлены сама певица и Максим Фадеев. На снимке продюсер надевает кольцо на безымянный палец правой руки артистки. "В преддверии умопомрачительных свершений, / Творила магию растущая луна. / Тебе я протянула руку , нежный гений. / Я музыкой и неустанным вдохновением, / Моей мечтой , на век обручена", – подписала снимок певица. Пользователи Сети сразу же заговорили о помолвке Наргиз и Фадеева.