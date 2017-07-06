Отношения Тарасова и Костенко под угрозой

Отношения Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко развиваются быстро и стремительно. О своей бывшей девушке Ольге Бузовой Тарасов уже и не вспоминает. Ольга же, в свою очередь, как будто не теряет надежды на восстановление отношений.

"Сейчас все внимание Дмитрия направлено на Анастасию, эта девушка по-настоящему покорила его сердце, и молодой человек строит большие планы на совместную жизнь с ней. Однако, к сожалению, не все, о чем сейчас мечтает Дмитрий, осуществится", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

По словам Кажетты, футболист обладает очень непростым и противоречивым характером и многие проблемы в отношениях с Бузовой, которые в итоге и привели к расставанию, были связаны именно с его недостатками и импульсивностью в принятии решений. "Печальный личный опыт так ничему и не научил Дмитрия. Сложностей в новых отношениях невозможно избежать. Чувства в паре взаимны, Анастасия тоже заинтересована своим избранником, но я вижу, что в их отношениях будут частые ссоры и громкие конфликты, они будут расставаться, затем снова сходиться, и в итоге они не будут вместе", – уверена ясновидящая.

Предсказательница убеждена, что по отдельности этих молодых людей ждет достаточно счастливая судьба. "Анастасия сейчас задумывается о том, чтобы попробовать себя в новой сфере, скорее всего, хочет стать актрисой, и я вижу, что ее первые шаги в этом направлении будут удачными. Свою настоящую любовь девушка обязательно встретит и по судьбе ей выпадает один ребенок, – уверена Кажетта. – Тарасова же ждут тяжбы, связанные с карьерой. Сначала предстоит непростой период, связанный с поражениями как личными, так и командными. Затем ему поступит какое-то очень выгодное предложение, и футболист подпишет контракт с новой командой, что в итоге приведет к успеху и повысит его репутацию как спортсмена".