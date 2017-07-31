Бизнес-гороскоп на август 2017 года

Уход Малахова с Первого канала Наркотический скандал с Кафельниковой Пугачева сильно заболела Интервью Эксклюзив

Самое читаемое

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Звезда "Дома-2" оказалась дочерью Боярского
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
партнеры
Понедельник 31 июля
Лента новостей
17:28
Ляшко обозвал американского посла на Украине животным
17:26
Родные затянули на месяц с похоронами Олега Яковлева
17:21
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
17:16
53–летняя Лолита Милявская показала грудь в прозрачном боди
17:14
Российские регионы обсудили защиту прав дольщиков
17:08
Путина поразили школьные поборы в Калмыкии
16:48
Что нужно успеть сделать до конца лета
16:40
По законам ЦБ "Югре" нет места в системе
16:38
Москвичей в День ВДВ оставят без спиртного
16:28
Семья долгожителей раскрыла секрет здоровья
16:21
Стешу Маликову упрекнули во лжи
16:13
Вскрылись скандальные факты об уходе Малахова с Первого канала
15:54
Как Порошенко превращает Украину в "страну-зомби"
15:42
В Киеве водитель протаранил толпу
15:35
В новом здании Внуково за 3,5 млрд протекла крыша
15:33
Секрет успеха книг о Гарри Поттере
15:33
Как выглядеть соблазнительно в белом
15:27
Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации
15:26
Конкуренты открестились от Малахова
15:12
Зачем Россия снова спасает Европу
14:55
Найден способ делать чипсы из медуз
14:55
Девушки устроили кровавое побоище на людях (видео)
14:47
Продавец вынесла из ювелирного украшения на 0,5 млн
14:43
Малахов хранит гробовое молчание по поводу своего ухода
14:31
Чем грозит Сбербанку массовый сбой
14:25
Электричка насмерть сбила велосипедиста в наушниках
14:19
В Москве объявлен желтый уровень опасности
14:09
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро
14:04
За выходные в Турции скончались пять россиян
14:03
Тест-драйв Volkswagen Tiguan II
13:56
7 самых интересных мероприятий августа
13:55
Под Москвой задержали двух террористов "ИГ"
13:52
Кто и зачем "сливает" секреты коррупционных расследований
13:41
Подробности смертельной аварии с российским актером
13:36
Автомобильная арка Крымского моста замкнулась
13:27
Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой
13:24
Порошенко лишил украинцев последней надежды
13:23
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
13:16
В России снимут голливудскую версию "Графа Монте-Кристо"
13:11
В Сеть утекли важные данные о новом iPhone
13:01
Слава возмущена обидными словами Ваенги
13:00
В России подскочил курс доллара
12:56
Неверов поговорил о счастье с молодыми политиками
12:55
В Томске на берегу озера нашли голову пропавшей девушки
12:46
На свадьбе в Мордовии обстреляли гостей и невесту
12:36
Рогозин оправдался за написанные стихи
12:30
ЕС отомстит США за санкции против России
12:24
Звезду "Дневника горничной" нашли мертвой
12:23
В память о принцессе Диане выпустят коллекцию одежды
12:06
Украинцу дали 12 лет за подготовку теракта в России
11:59
Андрей Малахов уходит с Первого канала
11:39
Неверов пообщался с участниками форума "Территория смыслов"
11:33
В Москве появится Эйфелева башня
11:25
Чего Трамп ждет от России
11:22
Сколько россиянам придется платить за связь после отмены роуминга
11:14
Фонарь проломил голову пенсионеру на северо-востоке Москвы
11:02
Как менялась Эдита Пьеха
11:00
Басков рассказал о свадьбе с Лопыревой
10:45
Футболист забил невероятный гол в свои ворота (видео)
10:44
Российский актер попал в смертельное ДТП
10:38
Смертник устроил теракт в Кабуле
10:31
В России закрывают крупную торговую сеть
10:29
Под Иркутском пропал трехлетний мальчик
10:18
Ночью Москву залило дождем
10:06
Фанатов отказались пустить на похороны солиста Linkin Park
10:02
Россиянам оставили бесплатный алкоголь
10:01
Вахтангу Кикабидзе стыдно и грустно
10:01
Пьеха дорого заплатила за спасение родного человека
10:00
Свой канал в Telegram появился у управления кадров Москвы
09:46
Умер участник рэп-группы ЛСП
09:40
Шахматист Карякин стал отцом во второй раз
09:23
В Сбербанке произошел массовый сбой
09:21
Житель Урала ударил беременную жену ножом в живот
09:20
Александр Серов лег в постель с сестрой жены
09:08
При пожаре под Ростовом погибли дети
09:00
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
08:58
В жутком ДТП под Нижним Новгородом погибли пять человек
08:55
Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
08:52
Похудевшая Нетребко побила Киркорова
08:49
В погоне за красивым селфи две девушки попали под машину
08:38
На площадь Тверской Заставы в Москве вернули памятник Горькому
08:33
В жилом доме на Алтае произошел взрыв
08:29
Назначена дата осеннего велопарада в Москве
08:24
Как Россия накажет Польшу за войну с памятниками
08:15
В массовом ДТП на юге Москвы пострадали люди
08:07
Алла Пугачева насмешила комичным видом в Баку
08:05
Муж подал на развод с Викторией Дайнеко
08:05
На аттракционе в Приморье погиб человек
23:42
Врачи в Баку спасают Аллу Пугачеву
21:36
Сторонники ЕР запустили проект "Моя сторона"
21:31
Неверов примет участие в форуме "Территория смыслов"
17:57
Следователи займутся покушением "соцработников" на пенсионерку в Москве
17:40
Волочкова сверкнула пятой точкой перед строителями (видео)
16:25
Галерея Айвазовского ответила на выдумки Порошенко
16:10
В московском пруду утонул мужчина
16:04
Telegram перенес часть серверов в Иран
15:55
В Турции разбился автобус с туристами
15:43
Объевшуюся Боню заподозрили в беременности
15:27
Журналист Russia Today погиб в Сирии
15:11
Порошенко насмешил мир казусом с Айвазовским
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Андрей Малахов уходит с Первого канала
Алла Пугачева сильно заболела
Алла Пугачева объявила о возвращении на сцену в 70 лет
Врачи в Баку спасают Аллу Пугачеву
Кристина Орбакайте: Наша семья у многих вызывает раздражение
Гороскоп

Бизнес-гороскоп на август 2017 года

Фото: Dni.Ru
Последний месяц лета – период заметного снижения деловой активности. Кому стоит рваться в бой, а кому лучше взять отпуск, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
прочитано 650 раз

ОВЕН

Август будет хорош для тех Овнов, которые занимаются недвижимостью. Независимо от того, создаете вы собственную квартиру или продаете дома в элитном районе, ваши дела будут идти в гору. Соответственно, будут расти и доходы. Наиболее сложной ситуация будет у тех представителей вашего знака, бизнес или профессия которых связана с туризмом.

ТЕЛЕЦ

У многих Тельцов – мысли о смене работы. Обдумайте как следует, не смените ли вы шило на мыло, будет ли ваша новая работа приносить доход, а главное – моральное удовольствие. Если да, то действуйте, но лучше в самом начале или середине месяца. В большинстве случаев это напрасные хлопоты, и вам лучше остаться на прежней работе.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов сейчас важно понять, чего они хотят на самом деле, тем ли видом деятельности занимаются, который им нравится, приносит ли это выгоду. Кроме того, самое время спросить у себя, что вы сделали для осуществления своей мечты. Если знаете, что ответить – вы на правильном пути. Если нет – меняйте что-то. Только любимое дело приносит настоящую пользу и сердцу, и кошельку.

РАК

В августе Раки будут скорее тратить, нежели зарабатывать. Обратите внимание на период вблизи затмений, которые ожидаются 7 и 21 августа. В это время не следует делать вложения и уж тем более давать деньги взаймы. Вы рискуете безвозвратно потерять потраченное и отданное.

ЛЕВ

Когда Солнце будет находиться в знаке Льва, произойдут два затмения – 7 и 21 августа. Многих представителей этого инициативного знака то и дело будет тянуть на всякие реформы и реорганизации, которые, с их точки зрения, улучшат работу бизнеса. На самом деле можно получить прямо противоположный результат. Так что самое лучшее – уйти в отпуск.

ДЕВА

Объем и качество той работы, которую в августе будут выполнять Девы, зависит от них самих. Исключительно их собственные планы, желания и намерения будут определять, работать, отдыхать или заняться планированием. У большинства Дев есть некоторые финансовые средства, которыми они могут воспользоваться при необходимости. Тратьте деньги только на повседневные нужды.

ВЕСЫ

Весы сейчас наиболее успешны. Это обусловлено прохождением Юпитера по их солнечному знаку. Несмотря на то что в августе могут быть некоторые сложности в бизнесе и работе, ваши решительные действия исправят дело. Особенно благоприятными будет этот месяц для тех, кто работает в индустрии красоты и занимается продуктами питания.

СКОРПИОН

Практически весь месяц, вплоть до окончания второй декады, вам следует проявлять активность и инициативу. Это очень хороший месяц для того, чтобы использовать все свои силы. Заключение договоренностей, даже устных, будет способствовать расширению возможностей. Ваш авторитет в бизнесе или на службе будет укрепляться.

СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов сейчас сложный период вообще, и в бизнесе в частности. Несмотря на то что вы все делаете правильно, своевременно и ответственно, результат не оправдывает ваших ожиданий. Если вы работаете по найму, начальство наверняка не будет довольно вашей работой. Впрочем, материально неблагополучным этот месяц не будет.

КОЗЕРОГ

В этом месяце Козерог – пожалуй, самый успешный знак в бизнесе и финансах. И хотя август – не лучшее время, чтобы проявлять активность, для большинства Козерогов он пройдет удачно. Единственное, что может принести какие-то неприятности – это интриги и закулисные игры против вас.

ВОДОЛЕЙ

Самой проблемной сферой для Водолеев в августе станет финансовая. Их доходы не будут оправдывать ожиданий, независимо от того, занимаются они собственным бизнесом или работают по найму. Одним из способов улучшить ситуацию является возвращение к предыдущим видам деятельности (или хобби) как источнику дополнительных доходов. 

РЫБЫ

В бизнесе у Рыб довольно серьезные проблемы. Некоторым даже покажется, что надо закрывать это убыточное дело. Но горячиться не стоит, положение вещей не всегда будет таким. Лучше возьмите паузу и отправляйтесь в отпуск. У тех, кто работает по найму, ситуация гораздо лучше.

31 июля 2017, 15:12

комментарии

Политика

ЕС отомстит США за санкции против России
Чего Трамп ждет от России
Как Россия накажет Польшу за войну с памятниками
Порошенко насмешил мир казусом с Айвазовским

Шоу-бизнес

Родные затянули на месяц с похоронами Олега Яковлева
53–летняя Лолита Милявская показала грудь в прозрачном боди
Соловьев прошелся по скандалу с уходом Малахова
Стешу Маликову упрекнули во лжи

Проишествия

Подробности смертельной аварии с российским актером
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро
В Турции расследуют загадочную смерть россиянки
Во время музыкального фестиваля загорелась сцена (видео)

Lifestyle

Нетребко шокирована враньем о своих богатствах
Секрет успеха книг о Гарри Поттере
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
Фанатов отказались пустить на похороны солиста Linkin Park
Политика

Зачем Россия снова спасает Европу

Брюссель добивается независимости, шантажируя Вашингтон сближением с Москвой
Шоу-бизнес

Стешу Маликову упрекнули во лжи

Поклонники не верят дочери известного певца

Шоу-бизнес

Вскрылись скандальные факты об уходе Малахова с Первого канала

Коллеги ведущего знали о его уходе
Шоу-бизнес

53–летняя Лолита Милявская показала грудь в прозрачном боди

Певица публично сняла накидку и оказалась полуголой

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на август 2017 года
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа
Особенная связь с молодым любовником изменила Апину
Гороскоп здоровья на август 2017 года

Фоторепортажи

Алла Пугачева насмешила комичным видом в Баку
Похудевшая Нетребко побила Киркорова
Как менялась Эдита Пьеха
Путин принял грандиозный парад в День ВМФ

Спорт

Футболист забил невероятный гол в свои ворота (видео)
Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео

Регионы

Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
Бензовоз сгорел на заправке в Омске (видео)
Память Андрея Тарковского увековечили в Суздале
Подробности убийства чемпиона по борьбе
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru