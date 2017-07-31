Бизнес-гороскоп на август 2017 года

Последний месяц лета – период заметного снижения деловой активности. Кому стоит рваться в бой, а кому лучше взять отпуск, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

ОВЕН

Август будет хорош для тех Овнов, которые занимаются недвижимостью. Независимо от того, создаете вы собственную квартиру или продаете дома в элитном районе, ваши дела будут идти в гору. Соответственно, будут расти и доходы. Наиболее сложной ситуация будет у тех представителей вашего знака, бизнес или профессия которых связана с туризмом.

ТЕЛЕЦ

У многих Тельцов – мысли о смене работы. Обдумайте как следует, не смените ли вы шило на мыло, будет ли ваша новая работа приносить доход, а главное – моральное удовольствие. Если да, то действуйте, но лучше в самом начале или середине месяца. В большинстве случаев это напрасные хлопоты, и вам лучше остаться на прежней работе.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов сейчас важно понять, чего они хотят на самом деле, тем ли видом деятельности занимаются, который им нравится, приносит ли это выгоду. Кроме того, самое время спросить у себя, что вы сделали для осуществления своей мечты. Если знаете, что ответить – вы на правильном пути. Если нет – меняйте что-то. Только любимое дело приносит настоящую пользу и сердцу, и кошельку.

РАК

В августе Раки будут скорее тратить, нежели зарабатывать. Обратите внимание на период вблизи затмений, которые ожидаются 7 и 21 августа. В это время не следует делать вложения и уж тем более давать деньги взаймы. Вы рискуете безвозвратно потерять потраченное и отданное.

ЛЕВ

Когда Солнце будет находиться в знаке Льва, произойдут два затмения – 7 и 21 августа. Многих представителей этого инициативного знака то и дело будет тянуть на всякие реформы и реорганизации, которые, с их точки зрения, улучшат работу бизнеса. На самом деле можно получить прямо противоположный результат. Так что самое лучшее – уйти в отпуск.

ДЕВА

Объем и качество той работы, которую в августе будут выполнять Девы, зависит от них самих. Исключительно их собственные планы, желания и намерения будут определять, работать, отдыхать или заняться планированием. У большинства Дев есть некоторые финансовые средства, которыми они могут воспользоваться при необходимости. Тратьте деньги только на повседневные нужды.

ВЕСЫ

Весы сейчас наиболее успешны. Это обусловлено прохождением Юпитера по их солнечному знаку. Несмотря на то что в августе могут быть некоторые сложности в бизнесе и работе, ваши решительные действия исправят дело. Особенно благоприятными будет этот месяц для тех, кто работает в индустрии красоты и занимается продуктами питания.

СКОРПИОН

Практически весь месяц, вплоть до окончания второй декады, вам следует проявлять активность и инициативу. Это очень хороший месяц для того, чтобы использовать все свои силы. Заключение договоренностей, даже устных, будет способствовать расширению возможностей. Ваш авторитет в бизнесе или на службе будет укрепляться.

СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов сейчас сложный период вообще, и в бизнесе в частности. Несмотря на то что вы все делаете правильно, своевременно и ответственно, результат не оправдывает ваших ожиданий. Если вы работаете по найму, начальство наверняка не будет довольно вашей работой. Впрочем, материально неблагополучным этот месяц не будет.

КОЗЕРОГ

В этом месяце Козерог – пожалуй, самый успешный знак в бизнесе и финансах. И хотя август – не лучшее время, чтобы проявлять активность, для большинства Козерогов он пройдет удачно. Единственное, что может принести какие-то неприятности – это интриги и закулисные игры против вас.

ВОДОЛЕЙ

Самой проблемной сферой для Водолеев в августе станет финансовая. Их доходы не будут оправдывать ожиданий, независимо от того, занимаются они собственным бизнесом или работают по найму. Одним из способов улучшить ситуацию является возвращение к предыдущим видам деятельности (или хобби) как источнику дополнительных доходов.

РЫБЫ

В бизнесе у Рыб довольно серьезные проблемы. Некоторым даже покажется, что надо закрывать это убыточное дело. Но горячиться не стоит, положение вещей не всегда будет таким. Лучше возьмите паузу и отправляйтесь в отпуск. У тех, кто работает по найму, ситуация гораздо лучше.