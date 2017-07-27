У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок

Печальная история с кончиной Жанны Фриске создала Дмитрию Шепелеву определенный имидж. Многие считают, что телеведущий эксплуатирует память об умершей возлюбленной, прикидываясь "белым и пушистым".

Но нет дыма без огня, считает таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. Зрители воспринимают Дмитрия Шепелева как очень противоречивую личность, и это, несомненно, отражается на его карьере.

"Новый проект с его участием долго не проживет. Позже Дмитрий уйдет на другую программу и даже станет идейным вдохновителем, продюсером собственного продукта. Но скандалы, разоблачения и грязное белье еще впереди", – сказала Dni.Ru медиум.

Кстати, Абравитова считает, что благодаря шумихе вокруг его персоны Шепелеву даже удастся "заработать" некоторую сумму денег. Как именно, таролог не уточнила.

"Что касается денег вообще, то карты показывают Дмитрия человеком с некой кармический проблемой: деньги к нему приходят, но никогда не задерживаются. Фундаментально ничего в его жизни не поменяется, так как Вселенная не сулит ему грандиозных звездных заработков", – уверена она.

Что касается личной жизни, то Таро предсказывают Дмитрию официальный брак и рождение ребенка. По словам Абравитовой, в данный момент рядом с телеведущим – две женщины, с которыми его связывают какие-то отношения.

"То одна с ним, то другая. Определенности с этими избранницами нет. Позже он встретит свою женщину, но, к сожалению, из-за неспособности к моногамии верной ей не будет, хотя поначалу даже будет стараться. Шепелев – нарцисс. Он умеет бороться со своими недостатками и слабостями, но не желает этого делать. Этот человек всегда будет жить для себя", – добавила таролог.

По мнению ясновидящей, Шепелев постоянно ищет счастье, но действительно счастливым человеком его назвать нельзя. "Радость ему принесут только дети, но и здесь не обойдется без сложностей. Дмитрию нужно изначально выстраивать отношения отец-друг, а не отец-опекун. Только тогда можно будет избежать напряжения и создать зону комфорта", – посоветовала она.