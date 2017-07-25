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Шепелев довел до слез столкнувшуюся с раком звезду "Дома-2"

Дмитрий Шепелев. Фото: 1tv.ru
Бывшая участница шоу "Дом-2" Алиана Устиненко (Гобозова) рассказала, что прорыдала несколько часов без остановки из-за книги Дмитрия Шепелева, которую он посвятил умершей от рака Жанне Фриске. Экс-звезда реалити-шоу столкнулась с такой же трагедией, поэтому откровения телеведущего потрясли ее до глубины души.
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В октябре 2016 года Алиана похоронила свою маму, тоже участвовавшую в проекте "Дом-2". Многие помнят родительницу Гобозовой Светлану Устиненко, которая несколько лет страдала из-за злокачественной опухоли мозга. Эту тяжелую борьбу за жизнь женщина, как и Жанна Фриске, проиграла.

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Алиана с трудом пережила трагедию. Она сильно тоскует по умершей матери. А книга Шепелева, в которой он поделился своим горем, буквально выбила девушку из колеи.

"Не знаю почему сейчас, но по совету подруги, мне в руки попалась книга Дмитрия Шепелева "Жанна". Мой ночной рейс Симферополь-Москва задержали еще на час. Я сидела в зале ожидания и уткнувшись в книгу, не могла ни поднять голову, ни оторвать глаз", – рассказала в Instagram Алиана, после развода с Александром Гобозовым вернувшая девичью фамилию Устиненко.

Читая воспоминания Дмитрия о Жанне, экс-участница "Дома-2" живо на них реагировала. "Мои эмоции на лице менялись очень резко и пугающе для сидящих рядом, ожидающих свои рейсы. Дыхание было затруднено, сердцебиение все чаще, образовался ком в горле", – описала свои ощущения Устиненко.

В какой-то момент Алиана вернулась в прошлое и вновь ощутила острую боль собственной потери. "Читая фразу за фразой, главу за главой, я была настолько опустошена морально... я словно вернулась в то страшное время, в те два с лишним года беспомощной борьбы. Я прочувствовала написанное в книге от и до. В каждой строчке я узнавала себя. Как было больно и одиноко. Как было страшно и невыносимо. Да, для меня это больная тема, для меня это травма на всю жизнь, и все еще не зажившая рана", – призналась скорбящая Алиана.

Творение Шепелева нашло отклик в ее душе. "Каждый человек, который боролся, борется или помогает бороться своему близкому с ужасной болезнью, в книге узнает себя, – отметила брюнетка. – Вспомнит тот страшный путь, который пришлось пройти. Поймет, какие ошибки были сделаны, что так и не удалось сделать для победы в этой схватке под названием "жизнь". Даже тем, кто далеки от этой темы, книга поможет научится чувствовать чужую боль".

Погрузившись в тяжелые воспоминания, Алиана проплакала несколько часов. "Уже в самолете я не могла успокоится, слезы текли ручьем, я старалась их сдерживать, но это было бесполезно, они капали независимо от моего желания, – рассказала Устиненко. – Эта книга потрясла меня до глубины души... перевернула мое сознание. Помогла посмотреть на произошедшее под другим углом".

Звезда "Дома-2" поблагодарила Шепелева за пережитые эмоции и поддержку, оказанную в нужный момент. "Просто хочется сказать спасибо сильному человеку с добрым сердцем и чистой душой, ведь в свое время Дмитрий помог и нам с мамой, когда мы нуждались в совете и помощи в поиске врачей и клиник, лечения и просто человеческой поддержки, – отметила Алиана. – Прочитайте книгу. Возможно это то, что вам сейчас так необходимо".

Автор: Елена Алешина25 июля 2017, 16:13
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