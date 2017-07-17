Подробности свадьбы Тимати и Решетовой

Предсказательница Марианна Абравитова раскрыла судьбу звездной пары. К сожалению, в ближайшее время пышного торжества ожидать не стоит.

Таролог сомневается в том, что свадьба Тимати и Решетовой скоро случится. "Все же они не являются мужем и женой пока и свадьбы я не вижу на 100%. По крайнем времени в ближайшее время. Кольцо это не свадебное а просто красивое украшение на пальце и не более того. То что пара обсуждает возможность женитьбы – такое есть", – считает она.

Абравитова предположила, что если торжество и состоится, то в течение года. "Свадьба будет роскошной, пышной и претензиозной, с элементами шока в хорошем смысле этого слова. Если свадьба состоится – вижу это на 80 процентов, в браке будет 2 детей, скорее всего разнополых", – считает специалист.

Семейная жизнь у пары будет интересная, уверена таролог. "На Решетовой это отразиться тем что творчество она оставит и полностью уйдёт в семью и мужа. А вот Тимати продолжит свою карьеру. Будет заниматься своим разноплановым бизнесом . Он захочет объять не объятное и он продолжит семимильными шагами развивать все новые и новые направления. И кстати сказать все у него будет отлично получаться". – предположила предсказательница.

"Что касается денег – у Тимати сильная кармических тема. Он из таких людей которым судьбой положено быть богатым человеком. Впереди обогащение и деньги попросту будут липнуть к Тимати", – отметила Абравитова. По ее словам, Тимати мечтает о собственном острове. Таролог уверена, что певцу удастся достичь этой цели.

Прослеживаются у исполнителя и имперские мотивы, добавила она. "Но так как ему всего мало то он продолжит брать под крыло исполнительней, он будет придумывать проекты не только творческие но и бренды и возможно и появиться какие то транспортные средства под его лейблом. Это все же кармическое предназначения Созидателей и он продолжит действовать в этом направлении, сплочая и объединяя людей", – уверена специалист.

"Что касается ребёнка Шишковой– ребёнок вырастет звёздным и папа приложит к этому огромные усилия, конечно при обоюдном желании. Наш шок бизнес в скором времени станет свидетелем рождения этой звезды", – заключила таролог.