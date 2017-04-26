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Попавший в больницу Тимати смачно выругался из-за диагноза

Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial
Популярный рэпер Тимати, попавший в больницу, отчитался в Instagram о своем здоровье. Певца настолько возмутили заметки репортеров про его срочную госпитализацию и ожидаемый от медиков диагноз, что он смачно выругался.
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Утром 26 апреля СМИ сообщили о том, что Тимати попал в больницу с сильными болями в груди. По информации некоторых изданий, в медицинском учреждении артисту предложили пройти полное обследование у кардиолога и терапевта. Как утверждают репортеры, после диагностики медики должны поставить звезде диагноз и назначить лечение.

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Встревоженные поклонники забросали Instagram Тимати пожеланиями здоровья. Видимо, устав от звонков друзей и журналистов, рэпер решил сделать заявление. Его так возмутило вмешательство акул пера в его частную жизнь, что он позволил себе несколько нецензурных выражений.

Оказалось, что артист не ждет никакого диагноза, так как не болеет. Из сообщения певца следует, что он не захворал, как о том сообщили папарацци. Тимати утверждает, что он приехал в одну из лучших частных клиник Москвы на плановый осмотр. Все остальное домыслили репортеры.

"Дорогие друзья, сегодня весь интернет облетела новость о моей срочной госпитализации!!! СМИ цитируют: Тимати обратился в больницу, по причине острой боли в груди и был положен в стационар. Я не перестаю удивляться скорости схемы: Стоит на одном конце, пернуть, как на другом скажут, что ты обо****ся !!" – возмущается доведенный до белого каления артист.

Журналисты осадили клинику. "Я походу не могу больше планово, сдать анализы, проверить зрение, сделать гастроскопию и МРТ и еще кучу всего того, что нормальный, следящий за своим здоровьем человек должен делать как минимум раз в год, без того что бы не написали что я почти умер ))" – негодует Тимати. 

Жадные до сенсаций репортеры умудрились даже проникнуть в палату исполнителя, которую, если верить СМИ, караулила солидная охрана. По словам артиста, в момент, когда незваные гости пожаловали к нему, он спал.

"Четыре машины с камерами у больницы !!! Бесконечные звонки в пресс центр и...... ТАДАМ !!! В 7:30 утра пока я видел десятый сон, корреспондент с включенным в видео режиме телефоном, проник ко мне в палату и снял как я сплю !!! ***** что за сенсация", – непечатным словом завершил свой отчет артист, буквально облепленный датчиками.

Автор: Иннокентий Звездинский26 апреля 2017, 23:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь трехлетней дочки Тимати

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