Попавший в больницу Тимати смачно выругался из-за диагноза

Популярный рэпер Тимати, попавший в больницу, отчитался в Instagram о своем здоровье. Певца настолько возмутили заметки репортеров про его срочную госпитализацию и ожидаемый от медиков диагноз, что он смачно выругался.

Утром 26 апреля СМИ сообщили о том, что Тимати попал в больницу с сильными болями в груди. По информации некоторых изданий, в медицинском учреждении артисту предложили пройти полное обследование у кардиолога и терапевта. Как утверждают репортеры, после диагностики медики должны поставить звезде диагноз и назначить лечение.

Встревоженные поклонники забросали Instagram Тимати пожеланиями здоровья. Видимо, устав от звонков друзей и журналистов, рэпер решил сделать заявление. Его так возмутило вмешательство акул пера в его частную жизнь, что он позволил себе несколько нецензурных выражений.

Оказалось, что артист не ждет никакого диагноза, так как не болеет. Из сообщения певца следует, что он не захворал, как о том сообщили папарацци. Тимати утверждает, что он приехал в одну из лучших частных клиник Москвы на плановый осмотр. Все остальное домыслили репортеры.

"Дорогие друзья, сегодня весь интернет облетела новость о моей срочной госпитализации!!! СМИ цитируют: Тимати обратился в больницу, по причине острой боли в груди и был положен в стационар. Я не перестаю удивляться скорости схемы: Стоит на одном конце, пернуть, как на другом скажут, что ты обо****ся !!" – возмущается доведенный до белого каления артист.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) Апр 26 2017 в 8:22 PDT

Журналисты осадили клинику. "Я походу не могу больше планово, сдать анализы, проверить зрение, сделать гастроскопию и МРТ и еще кучу всего того, что нормальный, следящий за своим здоровьем человек должен делать как минимум раз в год, без того что бы не написали что я почти умер ))" – негодует Тимати.



Жадные до сенсаций репортеры умудрились даже проникнуть в палату исполнителя, которую, если верить СМИ, караулила солидная охрана. По словам артиста, в момент, когда незваные гости пожаловали к нему, он спал.

"Четыре машины с камерами у больницы !!! Бесконечные звонки в пресс центр и...... ТАДАМ !!! В 7:30 утра пока я видел десятый сон, корреспондент с включенным в видео режиме телефоном, проник ко мне в палату и снял как я сплю !!! ***** что за сенсация", – непечатным словом завершил свой отчет артист, буквально облепленный датчиками.