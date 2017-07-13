В семье Преснякова и Подольской ожидается пополнение

За многие годы, прожитые вместе, эта пара ни на грамм не растеряла яркую любовь друг к другу. Муж и жена, любовники, друзья, единомышленники – все это про них. Внутри этой семьи бушуют страсти и царит гармония – по сути, сочетание несочетаемого.

Наталья и Владимир обогащают друг для друга энергетически, таким образом выстраивается равновесие, которое удержит их вместе при любых обстоятельствах. Такой прогноз звездной паре дала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

Карты показывают, что этом союзе еще родится ребенок, но это произойдет не так скоро, как хотелось бы фанатам артистов. "В ближайшее время также предстоит рождение идеи какого-то нестандартного бизнеса, из которого впоследствии вырастет сеть. Из интересных и знаковых событий я бы выделила выход Наталья Подольской на более широкую зрительскую аудиторию, по-видимому, зарубежную. Ее ждет смена имиджа, который станет провокационным и дерзким", – предсказывает таролог.

По ее словам, бедность этой паре точно не грозит, их материальный канал будет только расширяться. "В связи с творческим подъемом Натальи, ее канал станет увеличиваться в геометрической прогрессии. Примечательно, что карты показывают, что их семья не зацикливается на материальных благах, они существа более тонкие и духовные. А к таким людям, как правило, деньги идут еще охотнее", – сказала Абравитова.