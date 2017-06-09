Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов Русфонда

Вот уже два года как скончалась популярная российская певица Жанна Фриске, но до сих пор ее имя звучит в новостях и связано это, к сожалению, с судебными тяжбами и разбирательствами между родителями певицы, ее бывшим мужем Дмитрием Шепелевым и Русфондом, который помогал собрать средства на лечение Жанны.

Имеет ли место воровство денег, и если да, то кому придется отвечать перед судом за растрату средств благотворительного фонда, Dni.Ru попросили рассказать ясновидящую Галину Янко.

"Деньги они не брали, и все средства Фонда точно расходовались исключительно на лечение. Скорее всего, они не смогли получить вся необходимые документы для составления отчетности. Но их душа чиста, и тем более речь не идет о краже, – уверена Галина Янко. – Лечение Жанны было дорогое, где-то им помогали в чем-то, за что тоже надо было платить, но не на все услуги возможно было взять квитанции. Вижу сложности с лекарствами, каких-то важных препаратов не было в наличии. Чтобы их достать, даже заплатив в кассу, необходимо было платить каким-то посредникам. В их семье денег Русфонда точно нет".

По словам гадалки, родители до сих пор чувствуют Жанну и не могут свыкнуться с ее уходом. "Пропавшие деньги где-то всплывут в течение года. Семье певицы просто необходимо заняться документами, и постараться восстановить некие справки. Уверена, все у них получится. Я не вижу, чтобы им грозило изъятие какого-то имущества по решению суда, хотя они определенно понесут какие-то значительные финансовые потери", – предупредила Янко.