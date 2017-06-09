Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов Русфонда

Кинотавр-2017 Трагическая гибель внучки Хрущева Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Пятница 9 июня
Лента новостей
00:10
В тоннеле московского метро погиб зацепер
22:00
В Москве загорелась детская больница
22:00
Премия закончилась для Бузовой крокодильими слезами
21:55
Названы самые добрые города России
21:41
При пожаре на юго-западе Москвы погибли два человека
21:08
Многодетная мать засунула младенца в морозилку
21:07
Россия сыграла вничью с Чили
20:49
Байкер сбил пешехода и протаранил маршрутку на юго-востоке Москвы
20:39
Панина позвали в гей-порно по мотивам "Бригады"
20:36
Началова нарядилась в балахон Пугачевой
19:47
В квартире на юге Москвы прогремел взрыв
19:36
Скончалась известная голливудская актриса
19:34
Социальные проекты получат президентские гранты
19:19
В работе Сбербанка произошел глобальный сбой
19:11
Огромная киста сплющила американцу мозг
19:08
На Ани Лорак совершено нападение
18:50
Росгвардия обеспечила жильем семьи еще 55 бойцов
18:32
Террорист Брейвик сменил имя
18:29
Долина и Чумаков назвали лучших молодых музыкантов
18:26
Рома Желудь рассказал о болезни Пугачевой
18:21
Молодожены прикатили в ЗАГС на броневике (видео)
18:15
Кобзон в восторге от талантов Панина
18:13
Нагиев опешил от оголившей зону бикини Бузовой
18:10
Реновация с поправками прошла второе чтение
17:41
Звезды в умопомрачительных нарядах на Премии МУЗ-Тв
17:34
Неадекватная реакция матери на первое слово малыша (видео)
17:12
Автобус с российскими туристами разбился в Турции
17:10
В России Ди Каприо отказали в возможности сыграть Путина
16:58
Жительницу Кургана возмутил труп мужчины-бобра
16:55
В пожаре у Киевского вокзала погибли два человека
16:45
Поскандалившая певица Пелагея ушла
16:42
Аделина Сотникова стала невестой
16:27
Поклонская раскрыла тайну квартиры в Донецке
16:26
Пять лучших книг для чтения на пляже
16:25
В Перми вспоминают мучеников из царской семьи
16:23
Порошенко обманул ведущего "Евровидения"
16:18
Объятия и поцелуи Кинотавра
16:14
Друг обнародовал семейное фото Даши Жуковой
16:08
У Толкалиной в новом браке возникли трудности
16:07
Володин предложил напомнить США о долге перед Россией
15:48
Рудковскую обругали из-за ее венчания
15:42
Ольга Бузова устроила горячие танцы без платья (видео)
15:32
Евросоюз поставил Порошенко в неловкое положение
15:25
Плачущая Татьяна Навка взволновала россиян
15:20
Столичные промзоны превращаются в оазисы
15:19
После слов о болезни Вера Сотникова вышла в свет
15:19
Путепровод у Кокошкино свяжет Новую Москву с областью
15:14
Как "Моя улица" преображает Москву
15:06
Мать оставила пятилетнего сына тонуть в бассейне (видео)
15:03
Громкие скандалы "Кинотавра"
14:58
Трагичная судьба внучки Никиты Хрущева
14:55
В Киргизии обещают залить мир горячей водой
14:54
ОНФ и ФАС сошлись в схватке за землю
14:53
На гей-парад в Тель-Авиве вышли 200 тысяч человек
14:49
Куда пойти в столице в День России
14:47
АвтоВАЗ решил поднять сотрудникам зарплаты
14:40
9-летняя дочь Панина рассказала об изнасиловании
14:25
В Москве умер отец МКС
14:14
ОНФ недоволен качеством госуслуг в регионах
14:08
Актер Деревянко заласкал замужнюю Вилкову
14:08
В ухо спящей женщины забрался паук (видео)
14:04
Жених сделал 50-летней Овсиенко предложение у Малахова
14:03
Мощный пожар на Киевском вокзале перепугал москвичей
14:01
Калашникова пришла на премию с женатым армянином
13:59
Светличная потрясена смертью внучки Хрущева
13:56
Слуцкий стал главным тренером английской команды
13:52
Российский миллионер продает построенный поляком украинский замок
13:34
Меланью Трамп уличили в связи с охранником
13:31
Госдума проконтролирует исполнение своих поручений
13:29
Александрова появилась на "Кинотавре" в халате
13:28
Десятки людей погибли при взрыве в Ираке
13:22
Поправки в текущий бюджет прошли первое чтение
13:21
Первый Фестиваль Турции пройдет в Москве
13:00
Топ-10 величайших фильмов всех времен
12:55
Бывший муж Аллегровой в плачевном состоянии
12:54
Названа причина бегства летчиков из России
12:41
Трехлетний ребенок упал со второго этажа больницы под Новгородом
12:25
На Урале объявилась 64-летняя дочь-транссексуал Ельцина
12:18
Панину наплевать на лишение его родительских прав
12:15
За чем стоять в очереди в июне
12:11
Кличко выдал новый перл после скандала с особняками
12:07
Расследование убийства гитариста "Любэ" закончено
11:59
Главные события Москвы с 9 по 15 июня
11:49
"Сообщество" наладило контакты социальных активистов с бизнесом
11:46
Бизнесмен три года не замечал кражи 25 миллионов
11:43
Сергей Жуков поплатился за предательство
11:35
Машинист пытался спасти внучку Хрущева
11:33
На российской границе задержали 62 телок из Германии
11:27
Россиян защитят от роста тарифов ЖКХ
11:25
Из Керченского пролива выловили Ивана с провалами в памяти
11:18
Отдых за границей серьезно подешевел
11:14
Диктатура худобы и модные стандарты
11:12
Как будет выглядеть новейший iPhone
11:04
В Ясной поляне стартует Толстой Weekend
11:04
Интернет споет гимн России
10:59
Режиссер рассказал о "хорошей даче" Путина
10:54
Митя Фомин рассекретил свою девушку
10:43
Известного адвоката избили в Москве
10:34
Волочкова изменила внешность
10:30
Погода в длинные выходные огорчит россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ольга Бузова увеличила грудь (фото)
Малахов и Виторган вмешались в семейный скандал Петренко
Психиатр вынес неожиданный вердикт Панину
Что стало с Алиной Кабаевой
Панин втянул Киркорова в свои секс-игры
9-летняя дочь Панина рассказала об изнасиловании
Гороскоп

Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов Русфонда

Жанна Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Вот уже два года как скончалась популярная российская певица Жанна Фриске, но до сих пор ее имя звучит в новостях и связано это, к сожалению, с судебными тяжбами и разбирательствами между родителями певицы, ее бывшим мужем Дмитрием Шепелевым и Русфондом, который помогал собрать средства на лечение Жанны.
прочитано 2220 раз

Имеет ли место воровство денег, и если да, то кому придется отвечать перед судом за растрату средств благотворительного фонда, Dni.Ru попросили рассказать ясновидящую Галину Янко.

ПО ТЕМЕ

Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева

Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

"Деньги они не брали, и все средства Фонда точно расходовались исключительно на лечение. Скорее всего, они не смогли получить вся необходимые документы для составления отчетности. Но их душа чиста, и тем более речь не идет о краже, – уверена Галина Янко. – Лечение Жанны было дорогое, где-то им помогали в чем-то, за что тоже надо было платить, но не на все услуги возможно было взять квитанции. Вижу сложности с лекарствами, каких-то важных препаратов не было в наличии. Чтобы их достать, даже заплатив в кассу, необходимо было платить каким-то посредникам. В их семье денег Русфонда точно нет".

По словам гадалки, родители до сих пор чувствуют Жанну и не могут свыкнуться с ее уходом. "Пропавшие деньги где-то всплывут в течение года. Семье певицы просто необходимо заняться документами, и постараться восстановить некие справки. Уверена, все у них получится. Я не вижу, чтобы им грозило изъятие какого-то имущества по решению суда, хотя они определенно понесут какие-то значительные финансовые потери", – предупредила Янко. 

9 июня 2017, 22:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Год без Жанны Фриске

567

комментарии

Политика

Евросоюз поставил Порошенко в неловкое положение
Киев мечтает лишить работы миллионы украинцев
Госдума проконтролирует исполнение своих поручений
Путин подшутил над брошенным в одиночестве Си Цзиньпином

Шоу-бизнес

Премия закончилась для Бузовой крокодильими слезами
Невеста Тимати с голой грудью затмила всех
Чем питается Собчак
Панина позвали в гей-порно по мотивам "Бригады"

Проишествия

Автобус с российскими туристами разбился в Турции
Многодетная мать засунула младенца в морозилку
Мощный пожар на Киевском вокзале перепугал москвичей
Машинист пытался спасти внучку Хрущева

Lifestyle

Кобзон в восторге от талантов Панина
В России Ди Каприо отказали в возможности сыграть Путина
Громкие скандалы "Кинотавра"
За чем стоять в очереди в июне
Происшествия

Автобус с российскими туристами разбился в Турции

В результате ДТП травмы получили девять человек
Культура

Кобзон в восторге от талантов Панина

Народный артист СССР высоко оценил творческие возможности актера
Шоу-бизнес

На Ани Лорак совершено нападение

Неизвестный набросился на певицу на красной дорожке
Шоу-бизнес

Премия закончилась для Бузовой крокодильими слезами

Друзьям пришлось успокаивать расстроенную артистку

Гороскоп

Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов
Москве пообещали переломное время
Характер домашнего питомца по знаку зодиака
Сергею Гармашу потребуется операция

Фоторепортажи

Началова нарядилась в балахон Пугачевой
Звезды в умопомрачительных нарядах на Премии МУЗ-Тв
Аделина Сотникова стала невестой
Объятия и поцелуи Кинотавра

Спорт

Что стало с Алиной Кабаевой
Олимпийский чемпион пожаловался на "воняющих русских"
Малкин устроил мордобой в финале Кубка Стэнли (видео)
Александра Кокорина поздравляют с рождением сына

Регионы

Названы самые добрые города России
Молодожены прикатили в ЗАГС на броневике (видео)
На Урале объявилась 64-летняя дочь-транссексуал Ельцина
Байкер рассыпал на дороге 12 миллионов
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru