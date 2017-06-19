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Гороскоп

Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона

Эммануэль Макрон. Фото: Sean Gallup/Gettyimages.ru
Новый президент Франции Эммануэль Макрон – один из наиболее обсуждаемых политиков наших дней. И это не случайно, ведь стать президентом в 39 лет удавалось далеко не каждому. Но мировую общественность больше интересует не его сравнительно молодой возраст, а разницу в возрасте с его супругой, 64-летней Бриджит Макрон.
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Кто он – новый французский лидер, и какие секреты он скрывает, Dni.Ru рассказала астролог Марина Макарова.  

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"В карте Эммануэля много огня, но огонь здесь особый, "стрельцовский" – я бы сказала, что это "высший пилотаж" огненных проявлений, – говорит астролог. – Здесь нет ни "овновской" спонтанности и соревновательности, ни "львиной" демонстративности и азарта. Солнечные Стрельцы – это целеустремленные энтузиасты, ощущающие свою уникальность, для которых важно выделиться, возвыситься над окружением, получить оценку своих заслуг обществом и быть примером для многих. Соединение Солнца с Меркурием в карте Макрона говорит о наличии у него особого, независящего ни от кого мнения и потребности распространить свои идеи в массы".

Множество слухов ходит о нетрадиционной сексуальной ориентации Эммануэля Макрона. И на первый взгляд не безосновательно – слишком много "деформированных" женских энергий в карте нового президента Франции. Сильная 11-домная Венера в Стрельце побуждает на эксперименты в любви, а секстиль с Плутоном добавляет сексуальных энергий и бесстрашия перед мнением общественности. Тельцовская Луна наделяет самого Эммануэля эстетическим чувством прекрасного, но оппозиция с Ураном говорит об инакомыслии, оригинальном подходе ко многим вопросам, в том числе вопросам личных предпочтений. Кроме того, Солнце в оппозиции с Юпитером дезориентирует, отрывает от традиционных ценностей. "Все это очень смахивает на нетрадиционные сексуальные взгляды президента Франции, если бы ни одно существенное "НО" – Сатурн в Седьмом доме Партнерства, – интригует Марина Макарова. – Сатурн – возрастная планета и ее расположение в Седьмом доме ставит все точки над "i". Нетрадиционные взгляды Эммануэля в вопросах личной жизни нашли отражение в предпочтении им партнеров… значительно более старшего возраста".

Брижит и Эммануэль Макрон. Фото: Pascal Le Segretain/Gettyimages.ru

И действительно, спутница Эммануэля Бриджит Макрон на 24 года старше своего супруга. Напряженная Тельцовская Луна, управитель Седьмого дома в карте Эммануэля, указывает на потребность в комфорте и заботе. Такой мужчина подсознательно ищет женщину, наделенную материнскими качествами заботы и опеки, которые с легкостью сможет ему дать более зрелая женщина. А соединение Венеры с Солнцем и Нептуном добавляют яркости и романтизма к образу избранницы – невооруженным взглядом видно, что Эммануэль поистине очарован своей женой и этот возрастной барьер заметен кому угодно, только не ему самому.

В карте Бриджит мы видим ровно те же указания, говорящие о предпочтении партнеров, далеких от общепринятых стандартов: квадратура Луны с Ураном; управитель Седьмого дома, Нептун, в точном соединении с Сатурном (Сатурн дает разницу в возрасте в обе стороны).

Характерно, что у обоих супругов управитель Седьмого дома Партнерства попал в Третий дом, что указывает на знакомство будущих супругов в начальных образовательных учреждениях (15-летний Эммануэль познакомился с Бриджит в школе, где она была учителем французского языка). Впрочем, неудивительно, что симпатии будущего президента Франции обратились на учительницу. Он, как обладатель стеллиума планет в Стрельце, испытывает особый пиетет к людям, которые являются для него авторитетом – часто это учителя.

Брижит и Эммануэль Макрон. Фото: Thierry Chesnot/Gettyimages.ru

Синастрическая карта указывает просто на невероятную совместимость супругов. Венера Эммануэля делает трин в овновский стеллиум Солнца, Луны и Венеры Бриджит – супруги приятны друг другу как объекты любви, у них общие вкусы и привычки, они на бессознательном уровне улавливают партнерскую сущность друг друга, глубоко чувствуя партнера. Почти точное соединение Марса Бриджит с Луной Эммануэля говорит о почти родственном восприятии поступков партнера, а также указывает на "бомбическую" совместимость на уровне секса и страсти. Ее Плутон в трине к его Венере усиливает сексуальную сцепку в отношениях, несмотря на огромную разницу в возрасте. На ментальном уровне взаимные аспекты Меркурия к Солнцу и Асценденту партнера также говорят о взаимопонимании и умении договориться. Одним словом, о такой совместимости может мечтать любая супружеская пара!

Также обращают на себя внимание так называемые "связи домов", увеличивающие вероятность наступления того или иного события. Так, множественные связи 5-ого (Дом любви и детей) и 7-ого (Дом партнерства) домов в карте Эммануэля указывают на брак по любви. И это очень похоже на правду – на публике супруги часто держатся за руки и не стесняются проявлять более личные чувства. В карте Бриджит Юпитер, соуправитель 7-го дома, в соединении с Марсом на вершине 10 дома (Дом карьеры и высших социальных достижений), а также прочие связи 7+9/10, указывают на статусный брак, который обеспечит ей высокое положение в обществе.

"Особое внимание стоит обратить на расположение Кармических Узлов в картах обоих супругов. Здесь мы видим просто что-то невероятное! Трин Южных Кармических Узлов в огненных знаках, Лев и Овен; Южный Узел Бриджит в точном соединении с Марсом Эммануэля, а также Южный Узел Эммануэля во Льве в соединении с Луной Бриджит. Все это говорит о том, что их встреча не случайна и дана обоим для отработки определенной жизненной программы. Такой союз можно действительно назвать кармическим", – уверена астролог.

19 июня 2017, 21:06
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