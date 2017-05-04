Зейналова родит Евстигнееву дочь

У Ирады Зейналовой родится дочь. В семье телеведущей грядет пополнение, уверена ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Ирада Зейналова родилась в обеспеченной семье. По национальности она азербайджанка, поэтому воспитывалась в особой строгости. Отец Ирады работал в министерстве и был большим чиновником. У нее есть младшая сестра Светлана, которая работает на Первом канале, ведет утреннюю передачу. Две сестры очень похожи внешне, но очень разные по характеру.

Ирада – личность очень сильная, я бы даже сравнила черты ее натуры с теми, которые больше присущи мужчинам. Она человек волевой, целеустремленный, способный вдохновлять и вести за собой. Пользуется авторитетом коллег и уважением начальства. Обожает свою работу, буквально предана ей. При этом в кругу семьи Ирада очень женственная, заботливая, любящая мать и жена, гостеприимная хозяйка с потрясающим чувством юмора.

"У телеведущей и ее бывшего мужа есть сын, но они всегда мечтали иметь двоих детей, мальчика и девочку. И у меня есть хорошая новость: в ближайшие два года в семье Зейналовой и ее нынешнего супруга, журналиста Александра Евстигнеева, будет пополнение – родится дочь", – поделилась ясновидящая Кажетта.

Тотемный знак Ирады Зейналовой – белая лошадь. Он помогает ей по жизни, в том числе добиться таких высот в карьере журналиста. Я всегда вижу ее словно на коне, с гордо поднятой головой.

Природные катаклизмы, чрезвычайные ситуации, военные действия, захваты заложников, различные выставки и всевозможные концерты, чемпионаты – за все время работы корреспондентом Зейналова стала очевидцем множества событий.

После стольких лет работы на телевидении в качестве репортера, продюсера и ведущей она захочет открыть свое собственное дело. Скорее всего, это будет PR-агентство или служба новостей, где Ирада сможет применить весь свой багаж знаний и опыт.