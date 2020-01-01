Российская журналистка, корреспондент, телеведущая, бывшая ведущая воскресного выпуска программы "Время" на "Первом канале" (2012-2016). В прошлом - заведующая корреспондентскими бюро ОАО "Первый канал" в Великобритании (Лондон) и Израиле (Тель-Авив). Член Академии российского телевидения, старшая сестра журналистки Светланы Зейналовой.
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