У 52-летней Моники Белуччи будет ребенок

Моника Белуччи сейчас переживает очень непростой период. Актриса чувствует одиночество и опустошение, можно сказать, что она пребывает в депрессии. По жизни она любит всегда быть в движении и меняться как самой, так и менять все вокруг себя, а сейчас она словно потухла и остановилась.

"Для нее это очень вредное состояние, так как у Моники очень мощная сила мысли и ей нельзя переставать мечтать. Практически все, чего искренне хочет Моника, сбывается, поэтому ей необходимо визуализировать все свои желания, как в юности", - рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко.

"Я вижу, что Моника сейчас переживает напряжение в отношениях со своими детьми. Особенно она обиженна на старшую дочь. Сейчас обе ее дочери довольно самостоятельные, и актрисе просто некуда направить свою любовь и заботу. Однако, скоро в жизни актрисы наступит новый светлый период. Я вижу, что через несколько лет Моника решится на усыновление и в ее семье случится пополнение. Это решение очень осчастливит актрису и придаст ей много сил и вдохновения", – уверена гадалка.

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) Май 18 2017 в 10:27 PDT

По ее словам, в ближайшие годы Моника встретит мужчину и снова выйдет замуж. С ее новым избранником Монику будут связывать очень крепкие чувства, а новые отношения дадут ей невероятный заряд вдохновения и, как следствие, появятся новые интересные работы в кино и несколько удачных собственных проектов.

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) Апр 8 2017 в 2:47 PDT

"Монике следует очень бережно относится к своему здоровью. Я вижу у нее высокую вероятность заболеваний опорно-двигательного аппарата и некоторые симптомы, такие как боли в спине и ногах, уже дают о себе знать. В ближайшее время Монике следует заняться устранением этих проблем на начальном этапе, чтобы не допустить осложнений", – добавила Янко.