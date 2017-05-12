Фальшивая внешность Моники Белуччи

Актриса призналась, что в жизни выглядит вовсе не так эффектно, как на глянцевых снимках. Хотя свои "маленькие несовершенства" считает прелестными.

Актриса Моника Белуччи прекрасна даже в 52 года. Знойная итальянка кажется эталоном, самим совершенством. Но ключевым тут является слово "кажется".

"На самом деле у меня есть морщинки и около глаз, и повсюду. А ведь лет 10 назад их еще не было…", – призналась актриса – "Но я благодарна небесам, за то, что кто-то изобрел Фотошоп. Это то, что всех нас спасает!"

"Впрочем, я очень признательна редакторам журналов, где печатают мои фото, что они все же "приглаживают" их соблюдая чувство меры…" – продолжает Беллуччи. – На самом деле, я думаю, что без этого можно было бы обойтись, но ведь нас всех приучили к тому, что внешность звезд должна быть безупречна. А жаль, маленькие "несовершенства" иногда бывают просто прелестны…"

При этом она считает, что в погоне за красотой не грех прибегнуть и к пластической операции. "Я не понимаю, почему женщин осуждают за это!", – цитирует актрису журнал "7 дней".

Судя по всему, сама Моника к пластике не прибегала. На ее снимках без ретуши можно заметить небольшие грыжи как верхних, так и нижних век. На лице видны замедления возрастных изменений, но какого-то радикального омоложения явно пока не было. Вероятно, как считают косметологи, если актриса к чему-то и прибегала, то это минимальные процедуры, связанные с поддержанием объема формы губ.