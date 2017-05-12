Анастасия Заворотнюк рискует потерять все

Анастасия Заворотнюк попала в очень неприятную историю с долгами – уже несколько лет длится судебная тяжба с банком, которому актриса задолжала огромную сумму. Dni.Ru попытались разобраться, что привело известную артистку к банкротству.

Заворотнюк в последнее время очень недовольна собой. Все, что она делает, ее, мягко скажем, раздражает. Накопленное напряжение выливается на работу, а порой на коллег и домочадцев. "Как бы странно это ни звучало, но денежные проблемы начались у Анастасии с появлением детей. – рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко. Как только она стала мамой, вся жизнь перевернулась, и актриса попала в воронку безденежья".

Гадалка уверена, что из этого состояния ей удастся выйти, правда не так быстро, как хотелось бы. По словам Янко, для начала ей нужно перестроить весь уклад жизни, вернуть себе право первенства – попросту снова стать лидером. Если она не поменяет отношение к жизни, то рискует потерять все.

"Где-то около двух лет назад какой-то человек занял у нее в долг, и после этого от Анастасии ушла энергия денег. И еще возможно, что кто-то из знакомых ей людей вынес из дома актрисы то ли тарелку, то ли какую-то утварь. Не исключено, что Анастасия сама передавала гостинцы в дорогу. Это послужила переходом достатка ее семьи к тому, кто вынес этот предмет из дома", – предположила экстрасенс.

Напоследок Янко посоветовала Анастасии вообще не давать никому деньги в долг, а как только актриса решит свои проблемы, порекомендовала ей поехать по Местам силы и очиститься от негатива.