Заворотнюк показала свадебное фото

Анастасия Заворотнюк показала фото со свадьбы. В сопровождающей снимок подписи популярная актриса изложила трогательную историю.

Анастасия Заворотнюк опубликовала фотографию, на которой запечатлена некая пара новобрачных, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярна актриса сообщила о том. что когда-то невеста, изображенная на снимке, тяжело болела. "Мы познакомились с Юлей, когда ей было лет семь. У нее были определенные проблемы со здоровьем, и очень требовалась терапия положительными эмоциями, общение, позитивные впечатления. Раз за разом это давало улучшение всех основных замеряемых показателей ее состояния", – рассказала Заворотнюк.

Анастасия отметила, что и она, в свою очередь, получала поддержку от Юлии – та приезжала на съемки и дарила ей свои рисунки, уделяла внимание. "Огромнейшее счастье осознавать сегодня, что все было не зря, что чудеса случаются, главное – не сдаться. Хочу от всей души поздравить Юлечку с самым счастливым событием, с днем свадьбы! Любви – удивительной, красивой, чуткой, искренней и бесконечной! Пусть вся твоя дальнейшая жизнь преподносит тебе как можно больше таких же светлых и незабываемых моментов, как этот, и пусть он станет новой точкой отсчета, после которой – только радость, здоровье и исполнение мечтаний", – пожелала девушке Анастасия.

Далее актриса обратилась к многочисленным подписчикам с призывом никогда не впадать в отчаяние. "Никогда не опускайте руки, что бы ни происходило в вашей жизни. Поддержка, участие, общая вера в лучшее, это тоже лекарства, по-настоящему сильные, действенные и незаменимые. Давайте помогать друг другу, я теперь точно знаю, это работает иногда на самом непостижимом нашим разумом уровне. И пусть дети будут здоровы!" – написала популярная актриса.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) Апр 22 2017 в 9:22 PDT

Ранее сама Заворотнюк попала в неприятную ситуацию, из которой пока не смогла выбраться. Якобы актриса не выполняет условия кредитного договора, заключенного с банком в 2014 году. Дело в том, что во время финансового кризиса сумма ее долга выросла в несколько раз из-за скачка курсов валют. Плюс проценты и пени. Таким образом, набежал долг в 537 тысяч долларов – 30 206 250 рублей по сегодняшнему курсу.

По решению Арбитражного суда Анастасию банкротом не признали, кредитная организация продолжает настаивать, чтобы актриса погасила долг одним платежом, и отказывается конвертировать сумму задолженности из иностранной валюты в рубли. Мол, оформляла она кредит в долларах, их пусть и вернет.

