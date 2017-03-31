У Заворотнюк с огромными долгами появился шанс

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк стала участницей судебных разбирательств. Представители банка утверждают, что актриса не выполняет условия кредитного договора – на сегодняшний день она должна организации более 30 миллионов рублей. Эксперты Dni.Ru рассуждают, есть ли у звезды шансы доказать свою правоту.

Заворотнюк заключила кредитный договор с банком в 2014 году. Из-за скачка курса валюты сумма ее долга выросла в несколько раз – до 537 тысяч долларов (30 206 250 рублей по нынешнему курсу). Звезда попыталась продать дачный участок в Крекшино, чтобы погасить задолженность, однако ей не удалось это сделать, поскольку ее недвижимость находится в залоге у банка.

Адвокат Оксана Филачева уверена, что в этом случае банк злоупотребляет своими правами. "Та ситуация, которая происходит с Анастасией Заворотнюк, является типичной для многих банков. Если клиент заключает с ними кредитный договор и у него возникают малейшие трудности с оплатой этого кредита, они запускают вот такую схему: человек приходит к ним, просит о реструктуризации долга – например, об отсрочке. Заявление остается в банке, человек ждет ответа, его просят подождать. Параллельно банк подает иск в суд, и со временем набегают огромные проценты", – утверждает юрист.

По словам Филачевой, жертвами недобросовестных банков могут стать и обычные люди. "У одной из моих клиентов был долг 132 тысячи рублей. В результате у нее отобрали четырехкомнатную квартиру. Она выплачивала кредит много лет, и ей нужна была небольшая отсрочка, чтобы этот кредит погасить. Они продержали ее в неведении полгода и взыскали с нее 8 миллионов".

Адвокат утверждает – наиболее правильным для Анастасии будет признать себя банкротом. "Видимо, в данном случае были какие-то основания, по которым суд ее банкротом не признал, – добавила юрист. – Думаю, банк в данном случае злоупотребляет своими правами".

Другой эксперт, специалист по коммерческой и интеллектуальной собственности Виктор Пастернак считает, что стоимость земельного участка, который Анастасия оставила в залог, была занижена. "Сумма кредита была изначально полностью обеспечена участком. На момент выдачи кредита стоимость участка значительно превышала сумму кредита, и банк, как это водится, значительно дисконтировал стоимость заложенного имущества. Нужно понимать, что банк не будет кредитовать клиента, если залогового обеспечения недостаточно для покрытия", – высказался он.

По мнению Пастернака, кредитная организация просто зарабатывает себе популярность с помощью звезды кино и телевидения. "Вообще, это можно расценивать как своего рода пиар-компанию. Возможно, суд расценит такие действия банка как злоупотребление правом", – добавил он.