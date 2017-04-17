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Заворотнюк покинула Россию после скандала с долгами

Анастасия Заворотнюк. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Анастасия Заворотнюк покинула Россию после скандала с долгами, который на днях обрел новую силу после постановления суда, в результате которого актрисе было отказано в банкротстве. В итоге, теперь артистка восстанавливает душевные силы за рубежом в обществе любимого супруга, фигуриста Петра Чернышева.
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Почти неделю Анастасия Заворотнюк радуется не унылой переменчивой московской погоде, а наслаждается солнцем, благоуханием природы и ласковым морем (или даже океаном) вдали от России. Популярная актриса делится с многочисленными подписчиками своего аккаунта в Instagram снимками с отдыха, который проводит вместе с супругом, фигуристом Петром Чернышевым.

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 Анастасиия Юрьевна Заворотнюк

Анастасиия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Артистка регулярно публикует фото, на которых запечатлена с цветами и в окружении прочей растительности, но не забывает и про родину. К примеру, звезда сериала "Моя прекрасная няня" поздравила всех православных с праздником Пасха. "С праздником Светлой Пасхи! Пусть в ваших домах всегда живут тепло, любовь и радость!" – написала Заворотнюк.

Фотографии Анастасии вызвали живейший отклик у ее поклонников. Особенно снимок, на котором актриса запечатлена вместе с любимым супругом. "Какие милые👏🏻", "А придумывали всякую ерунду,что развелись. Хорошие такие)", "🌞🌞Солнышки наши любимые, счастья Вам бесконечного и любви самой нежной!💟💟", "Вы ЛУЧШИЕ!)) Настя, хорошего Вам отдыха!", "Петр, Вы действительно похожи на сказочного принца, а Настя на принцессу. Вы оба талантливы и очаровательны. Счастья вам и Христос воскресе! !!" – рассыпались в комплиментах фанаты Заворотнюк.

А кто-то из подписчиков предположил, что Анастасия отправилась в отпуск после скандала, который с новой силой обрушился на нее. Якобы актриса не выполняет условия кредитного договора, заключенного с банком в 2014 году. Дело в том, что во время финансового кризиса сумма ее долга выросла в несколько раз из-за скачка курсов валют. Плюс проценты и пени. Таким образом, набежал долг в 537 тысяч долларов – 30 206 250 рублей по сегодняшнему курсу.

По решению Арбитражного суда Анастасию банкротом не признали, кредитная организация продолжает настаивать, чтобы актриса погасила долг одним платежом, и отказывается конвертировать сумму задолженности из иностранной валюты в рубли. Мол, оформляла она кредит в долларах, их пусть и вернет.

Автор: Наталья Аряева17 апреля 2017, 15:57
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Странные наряды Заворотнюк и Подкаминской

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