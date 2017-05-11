Почему Дану Борисову преследуют несчастья

Таролог и экстрасенс Любовь Акви прокомментировала проблемы в жизни телеведущей Даны Борисовой. По ее словам, знаменитую блондинку преследуют неудачи из-за целой цепочки негативных событий.

"Сегодняшние проблемы Даны Борисовой тянутся из прошлого, это цепочка событий, которая не прерывается. Здесь сказалась череда неудач как с потерей популярности, так и отсутствием стабильности в личной жизни. Негативные события притягивались друг к другу, что привело к полному истощению энергетики, и, как следствие, процветанию имеющихся пороков. Дана окружила себя сомнительными людьми, которые поспособствовали тому, что она потеряла контроль над своей жизнью. По судьбе у ведущей просматривается не один переломный момент, когда на помощь ей придут действительно верные друзья и мама", – рассказала Dni.Ru таролог, экстрасенс Любовь Акви.

По мнению гадалки, очень важным моментом служит цикличность в родовой линии Даны, а именно потеря полноценной связи мать-дочь. "Испорченные отношения Борисовой с ее мамой и потеря общения могут передаться дальше из поколения в поколение. Это уже прослеживается в отношениях Даны и ее дочки. Именно поэтому очень важно, чтобы между членами семьи Борисовой воцарилось понимание и контроль негативных эмоций, чтобы предотвратить разрыв полноценного общения матери и дочери", - уверена Акви.

"В ближайшем будущем Дана будет занята восстановлением здоровья, которое изрядно подорвано. На данный момент очень много людей желают ведущей вернуться к нормальной жизни и обрести женское счастье, что положительно влияет на ее энергетику. Многие знают эффект массовых мысленных позитивных посылов, он способен творить чудеса. Кроме этого, в скором времени Борисова сможет действительно принять активное участие в интересном проекте на телевидении", - добавила экстрасенс.