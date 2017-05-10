Дана Борисова: Близкие люди страшнее врагов

Журналисты умудрились взять интервью у Даны Борисовой прямо перед тем, как ту поместили в реабилитационную клинику. Телеведущая заявила, что близкие люди порой страшнее врагов.

В настоящее время Дана Борисова находится в Таиланде, в центре, специализирующемся на излечении людей от различных зависимостей. Блондинка оказалась в реабилитационной клинике благодаря "Первому каналу" после того, как мать Борисовой Екатерина Ивановна на всю страну объявила о том, что ее наследница нарко– и алкозависима, и справиться с бедой в одиночку она не в силах.

Перед тем, как Дану увезли в больницу и отобрали все средства связи с внешним миром, журналисты умудрились взять короткое интервью у телеблондинки. Борисова прокомментировала действия родительницы. "О том, что моя мама сказала такую чудовищную неправду, я узнала от учительницы своей дочери Полины. Представляете, как сейчас моей дочери тяжело находиться в школе! Такой грязью меня облили, что просто нет слов. Близкие люди порой страшнее врагов", – цитирует Дану сайт "Комсомольская правда".

При этом Борисова не стала скрывать, что у нее действительно имелись проблемы с алкоголем. "Произошло это из-за смены статуса: я была телеведущей, потом стала простым корреспондентом. Плюс ко всему дочку воспитывала одна, муж не помогал. Вечером по долгу службы приходилось посещать вечеринки с бесплатным шампанским. Один бокал, другой. Так я незаметно перешагнула черту. Но потом ради дочки взялась за ум и вылечилась", – уверила репортеров Борисова.

Дана заявила, что с тех пор не возвращалась к пагубному пристрастию, но Екатерина Ивановна якобы продолжала на нее по-разному воздействовать. "Родная мать постоянно давала мне то какие-то антидепрессанты, то снотворное, то еще какие-то уколы делала. Поначалу я ей верила, потому что она все-таки медицинский работник. Но потом стала подозревать, что мать пойдет на многое, чтобы забрать у меня дочь", – сообщила ведущая.

Борисова рассказала, что весной переболела воспалением легких, затем прошла курс лечебного голодания. Пока Дана находилась в больнице, ее дочь Полина была с отцом. По словам телеблондинки, она сама связалась с Максимом Аксенвым с просьбой забрать Полю, чтобы ту не увезла к себе Екатерина Ивановна.

"Мать, втаптывая меня в грязь, не понимает: с ее попытками суицида она в любом случае не получит Полину – суд не отдаст ей внучку. Я рада, что мой ребенок сейчас рядом с отцом", – заключила Дана Борисова.