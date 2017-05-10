Девятилетняя дочь предала Дану Борисову

Телеведущая Дана Борисова, проходящая в Таиланде лечение, накануне отъезда рассказала журналистам о сложных отношениях с дочкой Полиной. Девочка безжалостно предавала мать, когда та приводила домой мужчин.

Дана родила свою единственную наследницу 27 августа 2007 года. Отец малышки – бывший сожитель телеведущей Максим Аксенов – ушел из семьи, оставив ребенка матери. Борисова не раз жаловалась в интервью, что мужчина не платил алименты и не проявлял интереса к своей кровиночке.

Только сейчас, когда Дана оказалась в тяжелой ситуации, Максим взял девятилетнюю Полину на воспитание. Оказывается, девочка мешала матери устроить свою личную жизнь и обрести простое женское счастье. Стоило Борисовой пригласить домой на чай потенциального бойфренда, как дочь начинала ее разоблачать и ставить в неловкое положение.

"Полина дико меня ревнует. Она не допустит никакого мужчину рядом со мной! Вот, бывало, кто-то из моих кавалеров приходил в гости. Она могла подойти и сказать: "Ой, а до вас тут еще два дяденьки сидели". Я краснею, оправдываюсь. Мне неприятно, а ей весело и хорошо", – пожаловалась на дочку Дана.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Мар 15 2017 в 4:22 PDT

Теперь Полина живет со строгим папой Максимом, который по три с половиной часа в день изучает с ней английский язык. По словам Борисовой, девочка находится за границей. "Он часто просил отвезти ее в Испанию. Он там в свои тридцать шесть лет живет с родителями. Но Полина не очень шла с ним на контакт и сама отказывалась от общения. Но сейчас пусть поживет там", – цитирует Дану сайт Sobesednik.ru.

Аксенов в курсе, что школьница своенравна. "Я Максима сразу предупредила: ему придется несладко. У нашей дочери непростой характер. Утром ее не добудишься, а разбудив, попробуй еще напоить, накормить, отвезти куда-то... – переживает телеведущая. – Пусть ощутит, как это нелегко. Поэтому я и не тороплюсь забирать дочь…"

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 20 2016 в 3:37 PST

Отчасти из-за дочери блондинка поставила на своей личной жизни крест. "Я категорически не хочу замуж! За время своего брака поняла, что это конкретно убивает чувства! Не хочу терпеть дома никакого мужчину, а тем более заниматься с ним сексом, когда в соседней комнате спит моя Полинка. Не дай бог! У Полины есть папа, а для секса мужчин у меня просто миллион!" – похвасталась Дана, которая во времена "Армейского магазина" считалась секс-символом отечественного телевидения.