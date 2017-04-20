Табаков отказался жениться в третий раз

Получая престижную награду, актер Олег Табаков подвел итоги своей жизни. Он заявил, что женат дважды, а больше не будет.

В Москве в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялось награждение 23-й Российской Национальной театральной премии "Золотая маска". В самом конце церемонии были вручены премии за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Лауреатами оказались такие прославленные артисты как Николай Мартон, Владимир Этуш, Олег Табаков и многие другие. Легендарных кинодеятелей зал приветствовал стоя.

Кстати, тот же Этуш оказался весьма лаконичен в благодарностях за награду. "Рад вам служить в дальнейшем", – коротко сказал актер. А вот его коллега Олег Табаков был разговорчивее. "Маска" за вклад. Я 35-го года рождения, не думал, что доживу до этого возраста. Потому и ответ надо держать по совокупности, за все, что содеяно. Мои ученики – для примера: Машков, Миронов, Безруков, Смоляков, Хомяков и так далее. Принял участие в выращивании четырех главных режиссеров – Евгения Миронова, Евгения Писарева, Миндаугаса Карбаускиса и Кирилла Серебренникова. Конечно, очень жду новую поросль, – в этом году уже четвертый выпуск, посмотрим, какова будет урожайность. Но, очевидно одно, что когда учишь людей для себя, делаешь это на порядок лучше, чем если бы ты это делал для чужого дяди", – отметил Табаков.

Затем артист решил напомнить фанты своей личной жизни. "Ну что еще… Женат дважды, больше не буду. Детей четверо, внуков – семеро. Благодарю учителей своих – по театральному строительству учил Олег Николаевич Ефремов, по ремеслу – Василий Осипович Топорков", – цитирует Олега Табакова "Российская газета".

К слову, артиста сопровождала супруга, актриса Марина Зудина. Артистка была буквально нарасхват, с удовольствием общаясь с коллегами по кинематографическому и театральному цехам.