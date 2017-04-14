Алла Пугачева снова станет бабушкой

В преддверии Дня рождения Аллы Борисовны Пугачевой Dni.Ru обратились к известной ясновидящей Кажетте Ахмеджановой, которая рассказала о том, как сложится дальнейшая жизнь российской звезды.

"На сегодняшний день Аллу Пугачеву можно назвать по-настоящему счастливой женщиной, – говорит Кажетта.– Она добилась невероятных высот в карьере, завоевала всенародную любовь, у нее большая дружная семья и много планов на будущее. Но самое большое счастье в ее жизни – это встреча с Максимом Галкиным. Трудно представить более подходящего спутника для такой непростой женщины. Эти двое уравновешивают, поддерживают и уважают друг друга во всех отношениях".

"Думаю, что ее маленькая дочь Елизавета со временем станет любимицей Аллы, так как будет невероятно похожа на нее как внешне, так и по характеру. Могу с уверенностью сказать, что девочку ждет такой же успех. А еще я вижу пополнение в большой семье Пугачевой. В течение года-двух на свет появится внук", - рассказала гадалка.

"Вижу, что сейчас Алла Борисовна планирует продать одну из своих квартир. Очень не рекомендовала бы ей этого делать, так как энергетика этого жилища приносит ей успех! Такими местами нужно дорожить. В остальном, все ее планы обречены на успех, а планов у нее много. Алла планирует большое строительство, скорее всего, загородного дома для своей семьи. Оно пройдет довольно успешно, хотя и будет временами приносить беспокойство. Так же, я вижу, что певица задумывает какой-то крупный благотворительный проект и со временем для его реализации она сможет заручиться поддержкой со стороны властей, так что успех этой инициативы – лишь дело времени. Что касается карьеры и творчества, то все дальнейшие в этом направлении будут реализовываться плечом к плечу с Максимом Галкиным, а все, над чем они работают совместно, будет превосходить все ожидания", - добавила она.