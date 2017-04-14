Алла Пугачева пугает своим видом

Певица много лет страдала от диабета. Но израильские врачи ей помогли. Она "сдулась" и поменяла гардероб.

Завтра Алла Пугачева отметит 68-й день рождения. Хотя она давно на пенсии и редко выступает, но до сих пор остается самой желанной и обсуждаемой персоной в российском шоу-бизнесе. Накануне дня рождения Примадонна дала интервью, в котором раскрыла многие секреты.

"Депрессия? Мне некогда в нее впадать. Что в юности некогда было – я училась, работала – так и потом. Это не моя история. Вот вы говорите: я хорошо выгляжу. Мне много лет, и я хочу всех девушек помоложе предупредить: после 45 или 50 на лицо человека ложится не возраст, а сущность, дети мои. Так что подумайте об этом", – сказала певица. Она уверяет, что дети ее окрыляют, вдохновляют и стимулируют.

Раскрыла певица и секрет стремительного похудения: "Мне в Израиле подобрали очень хорошие таблетки и вылечили диабет. Вот я и сдулась".

Ей больше нет необходимости скрывать фигуру за бесформенными балахонами. "Знаете, у меня ведь немного вещей. Даже шкафа нет, все на вешалках висит. Если надо куда-то собраться, я это делаю очень просто. Все зависит от ситуации. К примеру, поранила недавно ногу, значит, надеваю обувь, которая не мешает ране, а под нее уже подбираю наряд. А бывает, нужно создать определенное настроение. Я смотрю на вещи и размышляю: "Вот в этом мне будет весело, а в этом могу кого-нибудь напугать. Мне сегодня это нужно? Почему бы и нет?" Или другой настрой: "Как меня сегодня все раздражает! Тогда и я буду всех раздражать и такое надену, такое, что все подумают, что с ней что-то не так…" – цитирует певицу журнал "Антенна".