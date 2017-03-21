У Юлии Самойловой появится покровитель
Юлия Самойлова – инвалид первой группы с детства, она передвигается на коляске (в одном из интервью певица говорила, что причиной ухудшения ее здоровья могла стать неудачно сделанная прививка от полиомиелита). Ситуацию прокомментировала экстрасенс Кажетта Ахметжанова.
"Юля – типичная женщина-Овен. Она никогда не станет довольствоваться ролью домохозяйки, скорее наоборот, сделает ставку на карьеру. Ей по плечу любая сложная работа, она очень целеустремленная и упрямая натура. Участие в "Евровидении" для нее – не просто блажь или игра. Она мечтала об этом с детства", – рассказала ясновидящая.
"Мечта готова сбыться. Для этого у нее есть все слагаемые: хороший голос, поддержка близких, а теперь еще и всей страны. Я вижу, что Юлия выступит более чем достойно. Она очень харизматична и по всем параметрам достойна быть на первом месте, но политическая ситуация может сыграть против нее. На конкурсе будет выступать еще одна певица из России, но за другую страну. И вот она может победить, так как сейчас находится словно на пьедестале. Время покажет. "Евровидение" очень непредсказуемое, но мы будем всем сердцем болеть за Юлию Самойлову. После конкурса у Юлии появится покровитель, который поможет ей реализовать себя на сцене", – заключила Ахметжанова.
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