Беглянка Максакова поставила себя выше Самойловой

Мария Максакова, сбежавшая на Украину вслед за супругом Денисом Вороненковым, высказалась о "Евровидении" и, в частности, о композиции представительницы России Юлии Самойловой. По мнению оперной дивы, ее песня лучше.

На днях Мария Максакова буквально взорвала медиа-пространство, презентовав клип на песню "Ты будешь моим". Оперная певица выступила в новом для себя амплуа исполнительницы поп-направления. Интересно, что песню для Марии написал Леонид Гуткин, создатель хита Юлии Самойловой – представительницы России на Международном музыкальном конкурсе "Евровидение", которое пройдет в мае в Киеве. "Это забавно. И уже говорят, что меня надо было отправить на "Евровидение", потому что у меня больше шансов снискать здесь симпатию – за счет моих взглядов и позиции", – прокомментировала такое совпадение Максакова.

Однако Мария отметила, что вряд ли бы согласилась на участие в песенном соревновании. При этом Максакова высказалась о выборе "Первого канала". Для начала певица сообщила, что некогда участвовал в жюри музыкальных конкурсов и всегда ратовала за то, чтобы никто не давил на жалость. Максакова выразила мысль, что любой человек вне зависимости от физического состояния должен петь, если он этого хочет и у него есть талант. "Но в контексте конкурса, где участники должны быть все-таки на равных, возникают определенные этические вопросы к такому выбору", – заключила Максакова.

Мария сравнила песню Юлии со своей. "Мне кажется, что моя лучше. Она же специально для меня писалась, поэтому в ней кардинально другой энергетический посыл. Но если и эта песня, что называется, пошла, находит отклик, то и слава Богу…" – цитирует Максакову "Московский комсомолец".

Певица призналась, что у нее есть причины для некоторого смущения. "У нас под "Евровидение" часто готовится что-то специальное, мол, вот вам сюрпризик в оберточке, а мы посмотрим, что вы будете с этим делать. А кто эти люди, кем они были до конкурса, кто их знал? Это не правильно, в этом есть элемент спекуляции, причем очень нездоровой, и полное отсутствие справедливой мотивации", – заявила Мария.

Дива считает, что на конкурс должны ездить люди, "которые полноценно занимались и жили творчеством независимо ни от какого "Евровидения". В качестве примера Максакова привела Сергея Лазарева, Полину Гагарину, Диму Билана и Аллу Пугачеву. "А иначе получается, что мы идем туда не с открытым забралом, а, как в суд, – с хорошим адвокатом. Конкурс – место не для спекулятивных проектов, вроде "Бурановских бабушек" и других, а для артистов, все-таки…" – заключила Мария Максакова.