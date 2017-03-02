Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной

Нашумевшая история об изнасиловании юной девушки потрясла просторы интернета. На сегодняшний день просто везде говорят и обсуждают Диану Шурыгину. Кто же она? Фрик? Жертва? На самом ли деле она подверглась насилию? Или ей попросту захотелось славы? Это удалось выяснить потомственной колдунье Вере Шемонаевой.

"Четко прослеживается желание славы у девушки, прогреметь и доказать сверстникам, на что способна. Эго выходит на первый план. Однако я действительно наблюдаю насильственные действия в отношении Дианы. Хотя изначально сама особа и не подозревала о таком исходе", – рассказала гадалка.

"У истоков история не была целью зарабатывания денег, и лишь в последствии превратилась в шоу. Я вижу, что некоторые люди надоумили подростка поднять на этом свой "рейтинг", – уверена Шемонаева. - Сейчас очень много обсуждений на эту тему, сама девушка уже завралась. Вижу огромный страх и тут же жажда славы".

На картах Таро – аркан Дьявола. Факт насилия был, но Диана сама спровоцировала молодого человека на преступление, считает ведьма. "В будущем скандалистка планирует и дальше зарабатывать на своей славе, и популярность еще долго будет ее преследовать, – говорит она. – А на данный момент – это только корысть. Диана готова пойти далеко и делать все ради поддержания своей публичности, а вот касаемо целомудренности… Здесь явно хватает отрицательных аспектов: и алкоголь, и секс в ее жизни – давно не новость, просто переборщила в один из вечеров, и удалось сделать из происшествия всенародный скандал. А самое страшное, что нет сожаления и проблемы, как таковой, даже старшие родственники поддерживают рвение девушки "вылезти на пьедестал" во что бы это ни стало".

Как писали Dni.Ru, имя Дианы Шурыгиной прогремело буквально на всю Россию после программы "Пусть говорят". На ней девушка рассказала, что стала жертвой изнасилования на вечеринке. Предполагаемый преступник, 21-летний Сергей Семенов был приговорен к восьми годам лишения свободы, затем срок наказания сократили до трех лет. Некоторые зрители заподозрили, что девушка оговорила молодого человека. В качестве аргумента они отмечают, что она ведет себя не так, как жертвы сексуального насилия.