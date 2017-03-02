Как Крыса помогла Тимошенко

Итак, Юлия родилась в семье Владимира Абрамовича Григяна и Людмилы Николаевны Телегиной. Для справки: Григян – это результат ошибки работников паспортного стола, давших такую фамилию ею прадеду латышу Иосифу Иосифовичу Григянису, как утверждает сама Тимошенко. Однако ярко и насыщенно живя сегодняшним днем, Крыса всегда думает о будущем, и Юлия меняет фамилию на мамину перед самым выпускным.

Замуж она выходит за сына влиятельного человека. В делах Крыса активна, энергична и напориста, и полагается в первую очередь на себя, поэтому Юлия встала во главе семейного бизнеса. Основной упор был сделан на монополию торговли природным газом на территории Украины, поскольку главная черта Крысы – практичность и все в норку.



Ни в дружбе, ни в делах, ни в любви Крыса не склонна искать простых путей. Лучшее для нее – не самый короткий, а самый верный и безопасный путь, то есть скрытый от чужих любопытных глаз.

Уже в те годы Юлия планировала быть политиком, поэтому не упустила представившуюся ей возможность стать народным депутатом в 1997 году. И с тех пор всю свою энергию она направила в политику.

В декабре 1999-го Тимошенко становится лидером Всеукраинского объединения "Батькивщина". И практически сразу из Верховной Рады уходит на пост вице-премьера по вопросам ТЭК в правительство Виктора Ющенко. Однако год рождения все-таки Металлической Крысы, а металл – он не всегда гибкий, поэтому из-за ее деятельности в 2001 году она первый раз попадает в камеру СИЗО, и после своего оправдания всецело включается в борьбу против политического режима Кучмы.

Обаятельная интеллектуалка, энергичная и ловкая, Крыса знает, чего хочет от жизни, и имеет в своем арсенале все инструменты для того, чтобы со временем этого добиться. В том числе и женские.

И в момент начала Оранжевой революции она впервые появляется со своей знаменитой косой из светлых волос и получает прозвище Дама с косой. Участвует в президентской кампании Ющенко. Основной темой ее выступлений является борьба с олигархами. И, как обычно, ее сопровождают заведенное уголовное дело и даже объявление в международный розыск.

Ни от окружающих, ни тем более от судьбы Юлия, как истинная Крыса, не ждет неожиданных подарков, и поэтому даже к приятным сюрпризам относится с настороженностью. Она – практик и реалист.

В начале 2005 года во время отсутствия президента Ющенко происходит встреча с Владимиром Путиным в Киеве, пригласившим ее позже с рабочим визитом в Москву. Но вместо нее поехал Петр Порошенко, родившийся в год Деревянной Змеи, и занимавший на тот момент пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.



Однако, человек, рожденный в год Крысы, намерен добиваться успеха любой ценой, и в этом ему помогает его врожденное обаяние. При знакомстве вы можете быть им просто очарованы: ему ничего не стоит покорить вас своей общительностью, энергичностью и подкупающим дружелюбием. Юлия Тимошенко – всеукраинская и европейская любимица, легко добивается поста премьер-министра.

Активная и трудолюбивая, в 2010 году в первый раз баллотируется на пост президента и проигрывает во втором туре Виктору Януковичу с разницей в 3,48% голосов. Но Белые Крысы совершенно не готовы к уступкам либо каким-либо компромиссам. Она начинает оспаривать подсчет голосов, и как обычно против нее заводят уголовное дело.

В этот раз уже с обвинительным приговором и даже все европейское и мировое сообщество борцов за демократию не может ей помочь. Спас ее только Майдан, на который она отправилась прямо из камеры.

Невзирая на подорванное в местах не столь отдаленных здоровье, она способна проделывать с окружающими чудеса – поддаваясь ее шарму и напору, люди, нередко сами того не замечая, становятся участниками ее тайных замыслов и хитроумных интриг. И Юлия опять баллотируется в президенты, но прическа же ее в стиле 60-х годов, основная тема та же – борьба с олигархами.

Тем не менее, змея съедает мышку – Порошенко становится президентом. И как настоящая Белая Крыса, Юлия жестко подавляет эмоции ради внешнего спокойствия, мастерски создавая видимость, необходимую для достижения ее целей – ходит в Верховной Раде с прямыми распущенными волосами и в очках, планируя все равно прийти к власти. "Юля, нынешний президент Украины Порошенко долго не продержится, хоть он и хитрая Деревянная Змея по гороскопу. Можешь опять заплетать косу в виде короны", – сказал он.

