Тимошенко внезапно вновь стала "мамой"

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко внезапно стала мамой. По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, именно она породила и за двадцать лет развила коррупцию в стране.

Глава правительства уверен, что "родителями" коррупции и экономической отсталости являются конкретные люди. "Я считаю, что мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", – цитирует Владимира Гройсмана телеканал "112 Украина".

По его мнению, лидер "Батькивщины" долгое время целенаправленно "уничтожала" Украину. "И всегда кто-то ей мешал", – отметил он. Гройсман напомнил, что в феврале 2007 года Юлия Тимошенко не смогла снять его с должности городского головы. "Не по зубам было и есть. Винница с 49 места по всем показателям вышла на первое, второе, третье", – пояснил он.

Владимир Гройсман заявил, что жажда власти у Тимошенко является самоцелью, в то время как политики должны стремиться к созданию "сильного украинского государства". "И эта тотальная ложь подрывает возможности для успеха Украины. Ни одного слова правды", – заявил премьер.

"То, что я услышал, наводит на мысль: она против того, чтобы у людей была минимальная зарплата 3200 (гривен, ~6800 рублей. – Прим. ред.)? Не она подыгрывает олигархам или другим компаньонам по поводу финансирования каких-то вещей? Или может она не имеет отношения к коррупционным схемам с газом и уничтожению энергетической независимости?" – интересуется Владимир Гройсман. При этом он подчеркнул, что, возможно, кто-то использует ее стремление к власти для развала Украины.

Между тем он отметил, что у страны еще есть возможности для стабилизации и экономического роста. Премьер заявил, что никто не сможет помешать украинской власти "привести страну к успеху".

Конфликт между Гройсманом и Тимошенко разгорелся 10 февраля, когда на сайте Верховной рады был опубликован проект постановления об отставке премьер-министра. Через некоторое время документ был удален. Позднее лидер "Батькивщины" потребовала уволить чиновника в связи с падением ВВП, гиперинфляцией, снижением уровня жизни украинцев, а также нарушением демократии в стране.

Напомним, у Юлии Тимошенко уже есть 36-летняя дочь Евгения. Она получила образование в Лондонской школе экономики и политических наук и вышла замуж за британского рок-музыканта Шона Карра. Через несколько лет они развелись, и позднее она вступила в брак с бизнесменом Артуром Чечеткиным. В 2016 году младшая Тимошенко также стала мамой, она назвала свою дочь Евой.