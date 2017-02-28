Марина Анисина снова выйдет замуж
"Марина весьма разочарована в мужчинах, да и в жизни в целом, и не сильно верит в светлое будущее. Но я вижу, что вскоре ее настроение изменится, а за ним и окружающая Марину действительность", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
"Во-первых, хочу сказать, что связь с Джигурдой для Марины осталась в прошлом. Спустя какое-то время они прекратят любые контакты и забудут друг о друге навсегда. Однако вся эта ситуация вскоре сильно разозлит ее, причем в хорошем смысле – простимулирует и даст толчок к тому, чтобы вступить в новый этап жизни", – добавила она.
По словам гадалки, в течение двух лет дела Анисиной наладятся, и начнется все с карьерных достижений. "Марина вернется в спорт – возможно, в качестве тренера. Параллельно будут поступать интересные предложения, которые приведут к успешным проектам. На волне этого успеха она всерьез задумается о том, чтобы уехать за границу", – уточнила Ахметжанова.
"Еще я четко вижу у Марины новый брак, причем довольно счастливый. Ее избранником станет очень достойный мужчина, который вернет ей веру в любовь и семью. Встретит она его в течение двух-трех лет", – заключила ясновидящая.
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