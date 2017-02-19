Джигурда пошел на поводу у Анисиной
В ролике Никита кружится под музыку по комнате. У артиста темные усы и борода, подведенные глаза и брови. "17 февраля 17-го года. Опа, Джигурда!" – произносит певец.
"Я выполнил условие богини Анис. Теперь к 23 февраля и к девятилетию со дня нашей свадьбы всех ждет сюрприз", – объяснил Джигурда корреспонденту Dni.Ru.
До этого Никита сообщил, что Анисина готова вернуться к нему, если тот покрасит бороду и усы, однако артист не спешил выполнять ее условие. "Если ты, девочка моя, любишь меня только чернобородым, то это не настоящая любовь", – ответил он спортсменке.
Я настолько тонкий ТРОЛЛЬ,— Jha Нат-Хан БРАТАШ G (@DZHIGURDA12) 18 февраля 2017 г.
что включая Неба ВОЛЮ,
выбрал ДжОкерскую РОЛЬ,
где сам себя я жгУ и трОллю... pic.twitter.com/5AdBBaLwrQ
Однако артист пообещал любимой по большим праздникам баловать ее и накладывать грим, "как в театре". Джигурда планировал проводить в таком виде "мистерии".
Напомним, Анисина и Джигурда развелись в декабре прошлого года. Адвокат фигуристки Сергей Жорин в качестве причины называл непреодолимые разногласия между супругами. Анисина утверждала, что актер безответственно себя ведет по отношению к ней и к детям. Никита подал апелляционную жалобу, на решение суда о разводе. После этого супругам дали 40 дней на примирение.
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