Анисина поделилась подробностями о ночи любви с Джигурдой

Марина Анисина поделилась подробностями о ночи любви с Никитой Джигурдой. Актер заявил, что они с женой поддались страсти после пяти месяцев разлуки, а она уверяет, что это неправда.

Свидание Марины и Никиты состоялось 23 февраля в девятую годовщину их свадьбы. Они до глубокой ночи отплясывали вместе в ресторане, после чего, по словам Джигурды, Анисина подарила ему ночь любви.

На своей странице в соцсети артист выложил совместный снимок с фигуристкой, дополнив фотографию стихотворением. Судя по строчкам, написанным Никитой, это была прощальная встреча.

"Мне НОЧЬ ЛюбвИ прощАльной подарИла моЯ Богиня АНИС... и я овладел секретною ТАЙНОЙ, не говорЯ: РОДная, ВЕРНИСЬ... СКАЖУ: будь СЧАСТЛИВА, – летЯ – в глубинную ВЫСЬ!" – отпустил Марину Никита после страстной "ночи любви".

Новость о возобновлении супружеских отношений скандально известной пары моментально облетела все таблоиды. Анисина поспешила опровергнуть эту информацию. "Джигурда попросил прощения за то, что ввел в заблуждение общественность, рассказав о ночи любви, которой не было!" – заверила неравнодушных спортсменка.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Фев 26 2017 в 1:00 PST

Затем Марина подробно рассказала, чем они с Никитой занимались. "На девятилетие нашей свадьбы 23 февраля, встретились в ресторане ...! Не забывайте – Джигурда отец моих детей! Под утро согласился дать развод! Простите своих обидчиков! И будьте милосердны!" – призвала рыжеволосая красавица, дав понять тем самым, что они с мужем все-таки расстаются.

Позже высказался и Никита в соцсетях. "НОЧЬ прощальной ЛюбвИ былА не в постЕли, как подумали многие... НОЧЬ прощальной ЛюбвИ былА в колыбели прощального ТАНЦА до утрА – до ЗарИ... – разъяснил Джигурда, подтвердив слова жены. – И в итоге я согласился РАЗВОД дать любИмой, мной – хранимой..."

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Фев 23 2017 в 10:00 PST

К слову, на другом видео запечатлено, как Анисина рисует сердечко и рядом с ним – букву "Н", вероятно, подразумевая Никиту Джигурду. Из-за этого многие подписчики фигуристки не поверили в разрыв так страстно прижимавшихся друг к другу во время танца супругов. Некоторые считают, что влюбленные не ссорились, а вся свистопляска, творившаяся на телеканалах, всего лишь пиар. Сотни других комментаторов от всего сердца пожелали Марине и ее избраннику долгих лет совместной жизни.

"Ну да, два сапога...", "воссоединитесь уже наконец то)))", "Если воссоединитесь – счастья вам, удачи и любви!💖 Вы – очень красивая пара!😘", "И я желаю, чтобы вновь соединились и любили и оберегали свою любовь!", "Вот уверена что они с Никитой вместе сейчас) чудите ребята))", – пишут фанаты яркой пары.

Напомним, Анисина и Джигурда подали на развод в декабре прошлого года. Адвокат фигуристки в качестве причины называл непреодолимые разногласия между супругами, Анисина утверждала, что актер безответственно себя ведет по отношению к ней и к детям. Никита, надеясь вернуть возлюбленную, снова подал апелляционную жалобу, уже на это решение суда. Супругам дали 40 дней на примирение.