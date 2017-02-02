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Гороскоп здоровья на февраль 2017 года

Фото: Дни.Ру
Астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова рассказала Dni.Ru о том, кому стоит особенно поберечь свое здоровье в последний месяц зимы.
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ОВЕН

Здоровье Овнов в этом месяце будет улучшаться. Так что, если вы сами не приложите "усилий" для разрушения своего организма, с вами ничего не случиться.

ТЕЛЕЦ

В феврале у Тельцов могут быть респираторные инфекции, протекающие в легкой форме. Но, вероятнее всего, вы будете испытывать последствия уже перенесенного в январе заболевания – это может быть кашель.

БЛИЗНЕЦЫ

Какие-то проблемы со здоровьем могут быть у представителей этого знака в первой половине месяца. И, скорее всего, это будут психосоматические заболевания, а именно реакция на стресс.

РАК

Будьте особенно внимательны к тем заболеваниям, которые будут возникать у вас во второй половине месяца. Они могут принести вам большое беспокойство.

ЛЕВ

Кроме банальной простуды, которая зимой может быть у каждого, здоровью представителей знака Лев ничего не угрожает.

ДЕВА

В течение всего месяца есть опасность респираторных заболеваний. Следует беречь себя и не перенапрягаться тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Особенно стоит быть внимательным к собственному самочувствию вблизи затмения 26 февраля.

ВЕСЫ

Вторая половина месяца может принести проблемы со здоровьем пожилым людям, особенно страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, и детям дошкольного и младшего школьного возраста.

СКОРПИОН

Февраль для вас травматичный период. Будьте осторожны на скользких улицах, внимательнее за рулем.


СТРЕЛЕЦ

С вашим здоровьем все будет благополучно. Те заболевания, которые могут у вас случиться, носят психосоматический характер и являются следствием стресса.

КОЗЕРОГ

Даже если февраль выдастся холодным, представители "морозоустойчивого" знака Козерог будут здоровы.

ВОДОЛЕЙ

За исключением хронических заболеваний, которые могут причинять вам некоторое беспокойство, здоровью представителей знака Водолей ничего не угрожает.

РЫБЫ

Если в феврале вы заболеете респираторной инфекцией, немедленно принимайте меры, лечитесь. Несвоевременное лечение может привести к осложнениям, в том числе сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.           

2 февраля 2017, 08:01

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